菲律賓聖誕節 圓滿戶外劇場熱鬧滾滾

雙方贈禮。

▲雙方贈禮。

台中市政府與馬尼拉經濟文化辦事處7日下午在圓滿戶外劇場共同舉辦2025菲律賓聖誕節（2025 Paskong Pinoy），現場邀請多位菲律賓知名藝人登台及舉辦抽獎活動，吸引全台近三千位菲國僑民共襄盛舉，台中市長盧秀燕、馬尼拉經濟文化辦事處駐台主席兼代表彭科蓉（Representative Mrs.Corazon A.Padiernos）也到場共度歡樂節慶，現場氣氛熱鬧溫馨。

盧秀燕表示，Paskong Pinoy就如同台灣人過年，對菲律賓朋友具重大意義。台灣與菲律賓相距僅百餘公里，雙方一向是距離最近的好鄰居、好朋友之一，在經貿、投資、觀光及勞工等領域的實質互動非常密切且互補。因此當馬尼拉經濟文化辦事處提議前來台中舉辦菲律賓聖誕節活動，她第一時間便表達支持，很高興能促成菲律賓聖誕節活動首次在台中舉辦。

廣告 廣告

盧秀燕也感謝馬尼拉經濟文化辦事處駐台主席兼代表彭科蓉、台中分處朱靖雅主任選擇在台中舉行菲律賓聖誕節活動；尤其，彭主席於今年上任不久便義不容辭擔任今年台中購物節代言人，透過鏡頭帶領市民領略菲國風情，成功將菲律賓多元而豐富的飲食文化推廣給台中朋友，讓台灣民眾更了解菲律賓、更喜歡菲律賓，是合作成功的範例。

盧秀燕提到，據內政部移民署統計，目在居住在台中的菲律賓籍朋友超過2萬人，她特別感謝菲律賓好朋友為台中豐富多元的文化提供重要養分，是台中市的製造業、營造業、漁業以及長照和家事服務領域不可或缺的重要助力之一，也是台中各項重大建設及產業發展的重要貢獻者。

盧秀燕指出，台灣最大的購物節活動就是在台中，台中購物節獎金高、獎數多，不僅有機會獲得100萬元，還有百萬汽車等各項好禮，外國人也適用，她也鼓勵現場菲律賓朋友下載APP，並預祝他們中大獎，也祝福中華民國和菲律賓兩國情誼永固、共創繁盛昌榮！

秘書處說明，台中是一座充滿活力的盛典城市，全年活動精彩不斷，例如「2025台中購物節」首創的「外籍人士專屬抽1萬美金」大獎，成功將現場氣氛推向高潮。現場勞工局及警察局亦設置服務攤位，提供相關法令諮詢及宣導等相關協助，關心關懷台中在地的新住民及移工朋友。