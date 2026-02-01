菲律賓臺灣同鄉會20週年 臺菲政界見證里程碑

菲律賓臺灣同鄉會2月1日在馬尼拉舉辦「創會20週年慶祝餐會」，僑務委員會委員長徐佳青蒞臨道賀，與旅菲僑胞共同見證臺灣同鄉會20年來深耕僑社、團結互助的重要里程碑。活動當日來自臺灣的貴賓包括大陸委員會副主任委員梁文傑、立法委員林楚茵、黃捷、新北市市議員戴瑋姍、臺中市市議員施志昌等人。

菲律賓臺灣同鄉會會長白適榮感念創會前輩及歷任幹部多年來的辛勞付出，並表示臺灣同鄉會將持續秉持團結互助的初衷，深化僑社服務、培育年輕世代，進一步壯大旅菲臺灣社群的整體力量，為僑界永續發展奠定更穩固的基礎。

謝嘉卿代表父親、創會會長謝世英致詞，回顧臺灣同鄉會草創初期的歷程，並期勉後輩珍惜得來不易的團結成果，持續傳承服務僑胞、回饋社會的精神。

駐菲律賓代表處大使周民淦指出，臺菲關係正處於歷史性緊密合作的關鍵時刻，雙方在經貿、農業、投資及人員交流等面向持續深化。「菲律賓臺灣同鄉會20年來不僅是僑胞在海外的重要依靠，更在推動民間交流與國民外交上發揮關鍵力量，成為深化臺菲友誼的重要橋梁。」

徐佳青指出，臺灣同鄉會能穩健發展至今，仰賴代代領導人接棒傳承、始終團結一致的精神，讓臺灣人在菲律賓不僅能安居樂業，更能凝聚力量、擴大正向影響。她並強調，僑界長期以行動落實「Taiwan Can Help」精神，積極投入地方公益與慈善服務，展現臺灣作為國際社會良善力量的韌性，期盼臺灣同鄉會未來持續成為僑務工作的重要夥伴。

菲律賓眾議院秘書長葛若菲（Cheloy E. Velicaria-Garafil）肯定臺灣社群長期為菲律賓社會發展的貢獻，菲方也高度重視臺菲人民之間的深厚情誼。馬尼拉經濟文化辦事處董事莊偉順（Wilson U. Tecson）則表示，菲律賓臺灣同鄉會20年來持續促進雙邊民間交流，為菲臺關係奠定穩固基礎，期盼未來在更多面向深化合作，共創互利共榮。