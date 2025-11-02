菲律賓與加拿大簽署軍隊互訪協定 (圖)

即時中心／顏一軒、李美妍報導國民黨今（1）日於成功高中體育館舉行第22屆第1次全代會，朱立倫正式卸任，鄭麗文就任後，成為繼洪秀柱後第二位女性黨主席，任期將至2029年10月，未來若無意外將操盤2026、2028年兩場重要選戰，帶領國民黨繼續前進；而前總統馬英九在鄭麗文致詞提及「國民黨從羊群變成獅群」時，疑似情緒激動拭淚。對此，鄭麗文表示，相信包含馬前總統在內，都被現場的氣氛所感染，希望能延續今日的士氣與決心。今日的全代會大咖雲集，包含馬英九、國民黨前主席吳伯雄、洪秀柱、前副主席夏立言、連勝文、前秘書長黃健庭、立法院長韓國瑜、立法院副院長江啟臣、國民黨團總召傅崐萁、台北市長蔣萬安、文傳會主委吳宗憲、新竹縣長楊文科等人到場，並由前發言人楊智伃、前智庫副執行長凌濤共同主持，鄭麗文也於會後接受媒體聯訪。記者提問，您在喊出「國民黨從羊群變成獅群」時，馬英九好像有稍微拭淚？對此，鄭麗文指出，今天整個現場的氣氛的確非常感性，相信在世代傳承的過程當中，在場有出席的包含馬前總統在內的歷任主席，陪伴著國民黨度過過去風風雨雨的年代，每一個人的感觸都特別深刻。她說，曾經歷經巔峰、光榮的時期，也曾經陪著國民黨走過最黑暗、陰冷的谷底，但是今天可以感受到，大家心情是一樣的，熱情澎湃，雖然肩上的任務非常沉重，但是士氣高昂、無畏無懼，相信包含馬英九在內，都被現場的氣氛所感染，也希望延續今天的士氣、決心，能夠堅毅地走出一條康莊大道。原文出處：快新聞／馬英九聽到「這句」感動拭淚？ 鄭麗文說話了 更多民視新聞報導鄭麗文喊「普丁不是獨裁者」 蔣萬安反應曝光馬英九哭了！鄭麗文喊國民黨要變獅群、台灣王者 現場畫面曝光鄭麗文稱普丁非獨裁者 傅崐萁喊嶄新想法：俄國早已全面民主深化

民視影音 ・ 1 天前