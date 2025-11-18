菲律賓與巴勒斯坦深化合作 重申支持「兩國方案」

（中央社記者林行健馬尼拉18日專電）菲律賓與巴勒斯坦今天簽署備忘錄，同意在高等教育、領事合作及技術交流等多項領域擴大合作，菲律賓外交部並重申支持透過「兩國方案」解決以巴衝突。

菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）今天在馬尼拉會見來訪的巴勒斯坦自治政府外交事務首長沙辛（Varsen Aghabekian Shahin）。

根據菲律賓外交部新聞稿，這是菲律賓1989年9月承認巴勒斯坦國並建交以來，首次有巴勒斯坦外交事務首長來訪，也是近40年來訪菲層級最高的巴勒斯坦官員。

拉薩洛和沙辛簽署「政治諮詢瞭解備忘錄」，同意建立結構性雙邊磋商機制，作為「檢視雙邊關係、認明新合作領域及促進共同利益」的平台。

在會後聯合記者會上，拉薩洛表示，雙方並同意強化高等教育、領事合作、技術及職業訓練等領域交流，並承諾加速完成多項雙邊協議，包括外交與公務護照互免簽證安排，以便利官員互動。

拉薩洛也向沙辛傳達，菲律賓準備提供符合巴勒斯坦發展需求的技術與能力建構支援。

沙辛感謝菲律賓對巴勒斯坦人民的支持，並指出菲律賓在聯合國相關議題上的投票紀錄「極為正面」，且是建立在「兩國方案」的基礎之上。

聯合國安理會近日通過由美國起草、強化川普總統所提加薩和平計畫的決議案，兩人對此表示歡迎。

拉薩洛強調，建立一個獨立、可行的巴勒斯坦國，並尊重其自決權，是實現長久和平的必要條件。

菲律賓將於明年接任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，拉薩洛重申東協支持以「兩國方案」解決巴勒斯坦問題的立場。

拉薩洛說，如果東協未來另行發布支持巴勒斯坦和平、穩定與繁榮的聲明，她不會感到意外。

菲律賓外交部昨天宣布沙辛來訪時，重申支持以「兩國方案」作為實現中東公義、長久及廣泛和平的「唯一可行道路」。（編輯：唐聲揚）1141118