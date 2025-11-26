菲律賓行動義診 深入偏鄉拔病苦

2025年10月中旬，菲律賓的慈濟眼科中心聯合當地企業與志工團隊，前往菲律賓呂宋島中西部的蘇比克，舉辦為期兩天的大型眼科及綜合義診活動。蘇比克地區的醫療資源相對匱乏，山區與偏遠社區的居民，往往需長途跋涉或負擔高昂費用，才能前往城市就醫，加上當地貧困人口比例高，多數家庭無力負擔醫療費用。慈濟醫療團隊深入偏遠地方，幫助這些無法就醫的弱勢民眾。

把握看診機會，義診活動，人潮滿滿。這裡是蘇比克，連視力檢查、看牙的醫療資源都缺乏。慈濟醫療團隊從馬尼拉出發，攜帶設備與物資遠赴兩百公里外的蘇比克，舉辦義診。

病患 羅密歐：「我一直在祈禱能做手術，希望能治療白內障，這樣我就能繼續工作，照顧孩子。」

病患 羅沙林：「疼痛從眼部蔓延到頭部，讓我無法忍受，醫生提醒我，若感染擴散可能危及生命，我不想這麼早離開世界。」

這是以慈濟眼科中心為基本組成的醫療團隊，為當地弱勢民眾提供兩天的免費醫療服務，包括白內障篩檢、眼科檢查、一般外科手術、牙科治療與基本的健檢。

牙醫 班尼達：「我第一次參加慈濟義診時，就非常感動，從那時起我便立志，展開我的慈善之路，這一切都要感謝慈濟的啟發，我們需要更多菲律賓人，一起幫助他們的同胞。」

義診行動獲得各方支持。

廠商 瑪麗特斯：「我們將為他們提供免費X光，心電圖和血液相關檢查，所有檢查結果出來後，我們會安排患者，前往慈濟眼科中心進行手術。」

環球集團董事長 蘿絲：「能夠幫助有需要的人，我感到非常榮幸。」

這次義診是醫療援助計畫中的一環，後續還將安排篩檢後的患者前往慈濟眼科中心，進一步治療與手術。慈濟與企業合作幫助弱勢，守護健康。

