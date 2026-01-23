菲律賓設定黃岩島以北約15000平方公里海空域軍演，管制時長70天，中國半官方智庫SCSPI出聲批評。 圖：翻攝「X」@SCS_PI

[Newtalk新聞] 菲律賓馬尼拉飛行情報區（Manila FIR）日前發佈NOTAM B0307/26航空通告，指定南海一處海空域為軍事演習區，時間自1月21日23時起至3月31日9時止。中國透過半官方智庫「南海戰略態勢感知」（SCSPI）發聲，批評該區域面積廣闊，持續時間長，影響範圍廣，嚴重威脅鄰國的航行和飛越權，破壞各國根據包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法享有的航行和飛越自由。

根據NOTAM詳細坐標，演習區為不規則四邊形，涵蓋緯度15°20'09"N至15°47'00"N、經度116°47'20"E至119°38'32"E，南北寬約27海浬、東西長約165海浬；即在中菲爭議的黃岩島（國際通稱：Scarborough Shoal，斯卡伯勒淺灘）北方約9海浬，涵蓋部分爭議水域周邊空域，航空管制上限至海平面以上FL180（約18,000英尺）。通告稱此區每日2300至0900 UTC（即當地時間次日7時至17時）實施特殊軍事行動（MIL EXERCISE），未指定單一演習名稱；分析認為可能為美菲聯合防務框架下持續性空防與反艦演練，涵蓋多場活動如巡邏與模擬衝突。

依演習空域管制區域坐標與國際民航航線路徑比較（如連接東南亞至東北亞的A1、G581、M765等航路），並未直接截斷主要國際民航航線；NOTAM雖呼籲民航機避開演習時段或繞道，但菲律賓強調會確保民航安全無需大規模改道，至於一般民航機慣例會保守操作，可能增加燃料消耗或延誤。

中國官方雖尚未對此事表態，但SCSPI以「大範圍、長時間、廣影響」指責菲國嚴重威脅周邊國家權利。有猜測與1月20日中國軍艦廣播驅離菲律賓海警偵察機事件有關。

分析認為，在美菲聯合框架下，演習空域被用於強化美菲聯合防空、巡邏與反艦演練。雖未命名特定演習，但應為2025年8月夏威夷協議敲定，2026年兩國將進行逾500場聯合活動的一部份，聚焦南海外部防禦，包括聯合巡邏、沿海防禦與空域控制。專家直言，雖然僅涵括部份爭議海空域，但仍可能引發中菲或越菲更多空中對峙。影響地緣區域安全。

