菲律賓認證「超級颱風」！ 鳳凰登陸呂宋島 2死、140萬撤離

25號颱風「海鷗」才剛遠離，26號颱風「鳳凰」就接著來。菲律賓呂宋島，連著兩週有颱風登陸，而且鳳凰還是菲律賓氣象局認定的「超級颱風」。菲律賓已經宣布，周一和周二停課、取消400架次國內外航班，不過目前鳳凰已經在當地造成至少2人死亡，還有140萬人緊急撤離。

超級颱風「鳳凰」於週日晚間侵襲菲律賓呂宋島，造成嚴重災情，已知至少2人死亡，超過140萬人緊急撤離。這是繼第25號颱風「海鷗」之後，短短兩週內第二個登陸該地區的強烈颱風。「鳳凰」登陸時最大持續風速達每小時185公里，被菲律賓氣象局認定為「超級颱風」。災情包括嚴重淹水、樹木被連根拔起、鐵路橋傾斜等，菲律賓政府已宣布進入緊急狀態，並在週一和週二實施停課措施，同時取消了400架次國內外航班。

颱風「鳳凰」於菲律賓當地時間週日晚間9點10分登陸呂宋島的奧羅拉省。強風暴雨帶來的破壞力驚人，瞬間最大陣風相當於17級風以上，樹木被攔腰吹斷，海岸線出現超過3公尺的風暴潮。街道馬路被淹成急流，許多地區的淹水深度超過半層樓高，鐵路橋因河水暴漲而開始傾斜，情況十分危險。沿海低窪地區更因海水倒灌，導致交通工具變成泡水車。

為應對這次災害，菲律賓超過百萬人緊急撤離，各地體育館搭滿避難帳篷。政府針對呂宋島發布最高等級的颱風風暴預警，部分地區因停電，員警需深夜上街巡邏家訪。氣象專家Benison Estareja表示，颱風環流直徑可達1800公里，面積已變得非常大。

菲律賓災害復原基金會主席Butch Meily強調，這是他們連續第4次遭受強烈颱風襲擊，加上過去6到7週內還經歷了2次地震，災情嚴重。對於當地居民來說，「海鷗」颱風剛走，「鳳凰」就接踵而至，家園遭逢二度重創，讓許多災民感到絕望。一位69歲災民表示，他徹夜未眠，並告訴孫子孫女們要為安全祈禱。截至目前，菲律賓北部省分已宣布週一週二停班停課，同時取消了325個國內航班與61個國際航班。週一上午「鳳凰」已從超級颱風減弱為颱風，離開菲律賓後，預計將北轉，朝台灣逼近。

