菲律賓赴台旅客人次創新高 觀光署推廣會續拓商機

（中央社記者林行健馬尼拉9日專電）菲律賓赴台旅客人次在2025年創下新高，交通部觀光署乘勝追擊，今天安排觀光推廣團在馬尼拉辦理台灣觀光推廣會，強化雙邊觀光產業交流，續為台灣觀光客源擴大商機。

在這場B2B推廣會上，來自桃園市政府、休閒農場、旅行社、飯店及航空公司等30個單位業者，與菲律賓150多家旅遊業者洽商，介紹台灣最新觀光資源及優惠。

中華民國駐菲副代表楊登仕歡迎菲律賓旅客到台灣品嚐美食、享受涼爽氣候、歡慶節日，或是單純放慢腳步，探索自然風光。

楊登仕引述觀光署數據說，2025年台灣迎接了近63萬人次菲律賓旅客，創下歷史新高，67%的菲律賓人到訪台灣是為了旅遊，33%的人是探親訪友，說明台灣不僅是旅遊勝地，更是一個能讓人感受到彼此連結的地方。

觀光署副署長黃勢芳向中央社表示，菲律賓對台灣而言是一個極具潛力的觀光市場，航程短、機票價格有誘因，加上台灣位於北緯約22至25度之間，四季分明，自然景觀對菲律賓旅客具有吸引力。

黃勢芳指出，台灣觀光發展不僅追求人次成長，也重視旅遊品質與體驗，並非單純著眼於觀光收益，而是希望為菲律賓旅客提供優質、舒適的休閒空間。

被問及台灣旅宿不提供一次性備品有無可能影響外國遊客訪台意願，黃勢芳回應，這是全球趨勢，觀光產業也願為愛護地球貢獻力量，初期可能帶來些許衝擊，但相信旅客將逐步理解並支持。

黃勢芳補充，目前旅宿雖不主動提供一次性備品，但旅客如有需求仍可向櫃檯購買或索取，如此遊客便利性可以得到兼顧。

菲律賓旅行社協會（PTAA）會長楊傑森（Jaison Yang）讚揚，菲台旅遊連結不只是商業往來，更是兄弟情誼的展現，真摯牢固，以共同發展為目標攜手前行。

觀光署代表團6日至8日已先在馬尼拉參加第33屆菲律賓TTE國際旅展，10日將續赴呂宋島中部的克拉克（Clark）舉辦一場台灣觀光推廣會。

台菲地理位置相近，雙方互給觀光免簽證待遇，現有6家航空公司從台北或高雄直飛馬尼拉、克拉克、宿霧等菲律賓大城，加上觀光署於2024年在馬尼拉設置服務分處推廣台灣觀光，旅客互訪人次近年出現顯著成長。（編輯：陳慧萍）1150209