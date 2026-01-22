菲律賓輪值東協主席國 外長稱促緬甸各方開會推動落實五點共識

東南亞國家協會(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)輪值主席國菲律賓已接待來自軍方統治下的緬甸各方政治與族群團體，參與一場「利益攸關方會議」，菲律賓外交部長拉薩洛(Maria Theresa Lazaro)今天(22日)表示，藉此推動該區域組織陷入停滯的和平計畫。菲國外長拉薩洛今年接任東協緬甸特使，她沒有透露與會團體的名稱，也沒有說明會議何時舉行。

她在X上表示：「我鼓勵他們就落實東協『五點共識』(Five-Point Consensus)積極、具建設性並有意義地分享意見。」「五點共識」是東協和緬甸在2021年達成的和平計畫。

拉薩洛表示，討論內容包括了推動局勢緩和、促進援助物資運送、打擊跨國犯罪和加強政治對話。

自2021年政變引發抗議運動以來，緬甸一直飽受衝突蹂躪，抗議運動最終演變成軍方和反抗軍組成的鬆散聯盟之間的內戰。軍方目前正在舉行大選，3階段的投票已經完成了2輪，結果顯示投票率低，與軍方同盟的政黨目前贏得多數席位。

批評人士表示，這次投票是透過民間代理人鞏固軍方統治的騙局，東協也沒有派出選舉觀察員。

除了人道准入改善以外，東協的和平計畫基本上失敗，緬甸大片地區仍受戰火肆虐，軍政府拒絕與其所稱為「恐怖分子」的反對派進行對話。

緬甸軍政府一名發言人並未接聽尋求置評的電話。與反抗組織同盟的緬甸影子政府「全國團結政府」(National Unity Government, NUG)，並未立即回應置評請求。

菲律賓是2026年東協輪值主席國，這場政治對話發生的時機，正值該地區集團的外長一週後將前往菲律賓中部島嶼宿霧(Cebu)舉行非正式會議。 (編輯:柳向華)