菲律賓醫療之愛 一副眼鏡無限祝福

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菲律賓慈濟眼科中心，為患者治療眼疾，有些人無法進行手術，但是眼科中心醫師，總是不放棄任何一個機會去協助患者。例如，來自岷多洛的64歲農夫「尼洛」，他原本有一副眼鏡，已經配戴很久，原本要換眼鏡的錢，竟然被有心人給騙走(沒收到眼鏡)。由於視力越來越弱，尼洛只好借了車費，來到慈濟眼科中心，醫師評估，手術也無法逆轉。就在尼洛失望之際，配眼鏡這個選項，給了他新的希望。

星期日休診，清晨準備外出義診的志工，竟然發現候診區坐著從偏鄉來的兩個人。

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岷多洛居民 Nelo Bool：「我們擔心錯過車班無法準時抵達，這樣會浪費旅費，所以我才告訴孫女我們應該早點出發。」

慈濟眼科中心為祖孫倆安排臨時住宿，隔天幫尼洛做視力檢查、眼球屈光度檢查、以及眼壓測量，醫師判定尼洛患有「近視性的黃斑部病變」，很遺憾，手術也無法逆轉。

菲律賓慈濟眼科中心醫師 Robbie Franco：「幸運的是你的視網膜沒有脫落，因為那個小裂口已經變成疤，只是目前還沒有研究證實，治療或手術能修復這些疤痕組織。」

醫療團隊不願讓尼洛失望地回家，因為兩年前他存了一筆錢，準備換新眼鏡，結果被騙，生活雪上加霜。

Nelo Bool的孫女 Ruby Jean：「很久以來，我一直夢想能夠送一副眼鏡給爺爺(但我失業) 。」

菲律賓慈濟人醫會醫師 Adriene Elizabeth Lim：「光是來這裡他們應該已經花了不少錢，我們也知道他是農夫，收入不夠，他要來這裡可能得借錢才能來這裡，因此我們認為提供眼鏡給他很重要，所以盡力而為幫助他們。」

三周後慈濟眼科中心，快遞眼鏡到岷多洛，一張照片，尼洛在工作的農田中，展現喜悅。

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