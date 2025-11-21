菲律賓重判匪諜無期徒刑！前市長郭華萍被指是中國人，涉人口販運與詐團。圖／翻自BBC

菲律賓丹轆省班班市（Bamban）前華裔市長郭華萍，一度被指控是「中國人假冒菲律賓人當市長」，並被參議員質疑為中國間諜。菲律賓地方法院在本月20日依人口販運罪名，判處郭華萍無期徒刑。

郭華萍於2022年5月當選市長，不過菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）在2024年5月的一場參議院聽證會中，質疑郭華萍是1名中國間諜。馬尼拉地方法院今年6月判決，菲律賓名「艾莉絲．郭」的郭華萍，真實身分就是中國公民，依法不得擔任公職，市長職位無效。此前郭華萍一度聲稱自己在菲律賓出生，但檢調調查發現，她是青少年時隨家人自中國移居到菲律賓。

廣告 廣告

此外，在2024年3月，菲律賓執法單位在班班市掃蕩離岸博弈（POGO）產業時，發現郭華萍與該案有關，這個涉案博弈園區，就位在她持有部分產權土地上。菲律賓警方稱包括台灣人在內數百名外國人，被迫在園區從事詐騙活動，若拒絕就會被虐打。隨後，菲國警方、總統府反組織犯罪委員會（PAOCC）、國家調查局（NBI）、反洗錢委員會（AMLC）等單位，相繼對她提出人口販運和洗錢等控告。

郭華萍曾於2024年7月間潛逃出境，同年9月在印尼落網，押回馬尼拉。她否認與離岸博弈產業有關，並堅稱自己是菲律賓公民。

巴石市（Pasig City）地方法院在20日，判決郭華萍等數人，因「人口販運」罪行判處無期徒刑，並需繳納200萬披索（約新台幣106萬元）罰金。



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／川普簽署公開艾普斯坦檔案 「世紀淫魔」遭爆生殖器如5公分小檸檬

中共禁令兩樣情！日水產老闆「早已開拓非中國市場」 一條龍業者慘兮兮

中國正妹「橙子姐姐」柬埔寨失蹤 竟是涉詐騙被捕！無修圖犯人照讓網崩潰