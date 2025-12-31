菲律賓關切中共軍演 外交部：展現對臺海和平的支持

記者吳典叡／臺北報導

中共在臺灣周圍進行聯合軍演，菲律賓國防部今（31）日發布聲明，呼籲中共應當遵循國際法及區域慣例，以和平方式解決爭端，而非採取欺瞞、脅迫或威嚇手段。外交部表達誠摯感謝包括菲律賓、日本等在內的印太區域及全球其他理念相近國家，再次清楚展現對於臺海和平與穩定的支持與重視。

外交部指出，菲律賓國防部今日就中共環臺軍演發布聲明表示，菲國嚴正關切中共對臺灣愈發加劇的脅迫行動，中共此舉已嚴重破壞區域和平穩定，更加劇已相當脆弱的地緣政治環境的緊張關係。此外，中共升高脅迫的影響並非只有兩岸關係，而是擴大至整個印太群體，菲律賓呼籲中共應當克制，遵循國際法及區域慣例，以和平方式解決爭端，而非採取欺瞞、脅迫或威嚇手段。菲律賓重申支持以實現自由、開放、穩定及以規則為基礎的印太地區。

外交部表示，上述聲明是繼今年8月菲國總統小馬可仕及菲國外交部公開重申高度重視臺灣海峽和平穩定的立場後，菲國政府相關部門再度公開關切臺海周邊的和平與穩定。

外交部指出，誠摯感謝包括菲律賓、日本、澳洲及紐西蘭在內的印太區域及全球其他理念相近國家，再一次清楚展現對於臺海和平與穩定的支持與重視，以及對於維持臺海現狀的明確立場；同時歡迎國際社會持續關注臺海情勢。

外交部強調，維持臺海和平穩定現狀已成國際共識，中共單方面武力恫嚇臺灣的舉措不具任何正當性及合法性。臺灣作為國際社會的良善力量，將持續與理念相近國家攜手合作，共同促進全球與印太地區的和平、穩定與繁榮。