菲律賓關注委內瑞拉局勢 籲尊重國際法

（中央社記者林行健馬尼拉5日專電）菲律賓政府就委內瑞拉局勢發展表示「關切」，強調尊重國際法原則是維護和平與穩定的關鍵，呼籲相關各方保持克制，避免衝突升高，致力恢復委內瑞拉的和平與秩序。

菲律賓外交部（DFA）今天發表聲明表示，菲律賓政府對委內瑞拉局勢發展感到「關切」，相關事件可能對區域和平與穩定及以法治為基礎的國際秩序產生廣泛影響。

聲明指出，菲律賓理解美國的安全考量，但強調國際法原則的重要性，包括國家的獨立與主權平等、以和平方式解決爭端、禁止威脅或使用武力，以及不干涉主權國家的內政。

菲律賓政府同時呼籲相關各方尊重包括聯合國憲章在內的國際法，同時保持克制，避免衝突升高，恢復委內瑞拉的和平與秩序，以及促進所有人民的安全與福祉，包括居住在委內瑞拉及週邊國家的菲律賓人。

美國3日以特種部隊對委內瑞拉採取軍事行動，抓捕獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，押解到紐約。美國總統川普（Donald Trump）曾說將在過渡期間「接管」委內瑞拉，並警告委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez），若不做正確的事，將會付出「巨大的代價」。

馬杜洛於2020年被美國以包括毒品恐怖主義陰謀在內的多項罪名起訴，但他否認參與任何犯罪活動。

菲律賓參議院外交關係委員會主席艾米．馬可仕（Imee Marcos）昨天已發表聲明說，美方把一名外國領袖從本國押走，可能在國際法下引發嚴重質疑，並強化拳頭才是真理的觀感。

菲律前司法部長德利馬（Leila de Lima）說，美國的侵略行為削弱了國際社會在反對其他爭端時的道德基礎，包括俄羅斯入侵烏克蘭、中國在南海與東海的擴張行動，以及以巴衝突等。

菲律賓勞工團體自由工人聯盟（Federation of Free Workers）也呼應了德利馬的憂慮。這個勞工團體說，若菲律賓默許美國或其他強權從事違反國際法行為，自己也將難以引述國際法抗議中國在南海的霸凌與脅迫。（編輯：陳承功）1150105