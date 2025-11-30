菲律賓防洪弊案延燒！官員狂貪117億 數千民眾上街抗議

菲律賓馬尼拉30日在舉行大規模抗議貪腐的行動。圖／東方IC

近日菲律賓政府有多名高級官員涉及貪汙遭到拘捕，馬尼拉30日發起一項抗議活動，數千位民眾走上街頭，要求涉及高度腐敗的官員立刻辭職並接受起訴，並歸還贓款。

防洪工程爆貪汙弊案 金額達117億

綜合外媒報導，菲律賓近期受到暴雨影響，水災不斷，有防洪工程被發現品質低劣，還有些地方尚未開工。總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在7月時發表國情咨文，對防洪工程的違規行為提出警告，並指出在防洪工程中至少有7名公共工程官員，因為非法使用公款、貪汙被判入獄，參與計劃的Sunwest Corporation建築公司的高層也正在被追捕。

28日一名參與計劃的前政府工程師亨利（Henry Alcantara）承認貪汙，並歸還他竊取的1.1億披索（換算約新台幣5600萬元）。小馬可仕指出，當局目前已經凍結涉嫌貪汙的官員價值117億披索（換算約新台幣62億元）的資產。他承諾，至少有37名捲入醜聞的參議員、國會議員和建築業高層將在聖誕節前夕啷噹入獄。

數千民眾上街反貪汙 要求官員歸還贓款

30日左翼團體在馬尼拉的黎剎公園舉行抗議活動，數千位民眾上街要求所有涉案的官員立即辭職並接受起訴，歸還用於購買豪車、豪宅、私人飛機的贓款。事實上，為了維護現場的秩序，警方部屬超過1.7萬名警力，主要道路和橋樑都被防暴警察、卡車和鐵絲網圍欄封鎖。

全國各地的天主教堂都協助組織這場抗議活動，一名天主教神父弗拉維（Flavie Villanueva）出言譴責，「如果偷竊的是錢財，那是犯罪；但如果奪走的是尊嚴和生命，那就是對同胞、對國家，但最重要的是對上帝的犯罪」，並希望所有貪汙份子都被關進監獄。

事實上，菲律賓在過去39年裡，已有兩位總統因部分涉及貪汙指控而被推翻，近期也出現了一些零星聲音，呼籲軍方撤回對小馬可仕政府的支持。對此，菲律賓武裝部隊堅決駁斥，並公布至少88名退役將領的聯合聲明，聲明表示，「強烈譴責並拒絕任何呼籲菲律賓武裝部隊從事違憲行為或軍事冒進的聲音」。



