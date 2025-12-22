菲律賓風災發放 重建之路注暖流

海鷗颱風重創菲律賓內格羅島(Negros Island)，造成許多人失蹤死亡。慈濟志工在災後一個月走進四個災區，為1927個家庭送上慰問金與救急生活物資，由於受災嚴重，災區復建的推進速度非常緩慢，居民也紛紛向志工傾吐苦悶的心情。

上帝視角看內格羅島，已經面目全非，洪水撤退後，連根拔起的樹木築起屏障，這裡，成了孤島。

手機也記錄颱風海鷗爆走，過河的人們命懸一線。土石跟漂流木化身武器，令洪水勢如破竹，村落防線瞬間擊碎。

受災民眾 莎拉：「當時我已經完全失去了意識，我被洪水沖走 也不知道孩子在哪裡。」

洋溢幸福的笑容，永遠定格在全家福，莎拉跟家人被洪水拆散，好不容易從瀕死中甦醒，馬上就要面對「死別」，深入骨髓的痛，難以承受。

受災民眾 莎拉：「直到下午，我們才找到我母親的遺體，她的頭部受了重傷，然後是我的父親，我的兄弟姊妹 他們的一些家人，以及我的丈夫 總共有九人遇難。」

有人重返定位點，家的輪廓已經蒸發，碎石瓦礫下埋著的都是畢生打拼的血汗。

受災民眾 安娜：「大約早上8點 我們準備撤離到學校，到達學校後 水已經淹得太高，我們不得不折返前往體育館，我們爬上廁所上方，才成功爬上體育館的屋頂躲避，我丈夫回去看房子 但房子已經消失了。」

受災民眾 埃維爾：「感謝慈濟幫助我們恢復，能夠買食物和衣服，對我們來說 是莫大的幫助。」

劫後沒有喜悅，渾身是傷，慈濟志工為居民擦淚，協助他們領取物資跟救濟金，要讓他們重新相信，再怎麼難過，也一定關關能過。

