菲律賓風災重創 耶誕節前大規模發放

把鏡頭轉到菲律賓的颱風重災區內格羅島，災民無心過耶誕節，因為家園重建的速度緩慢，許多人的住家盡毀，生活停擺，慈濟志工緊急前往7個受災的城鎮，在3天內為近兩千戶發放米糧、禮券與現金補助。

阿爾貝托的家，面目全非，因為接連颱風侵襲，許多人的家園也都毀損，耶誕節前愁雲慘霧，慈濟志工帶來希望。

受災居民 阿爾貝托：「謝謝菲律賓慈濟志工，您們是我們重建生活的力量。」

短短三天，慈濟深入七個城鎮，近兩千戶受災家庭收到生活物資與現金援助，包括25公斤的米糧、雜貨與建材券、現金補助等等，居民保持樂觀面對困境。

受災居民 吉娜：「當我們感到有點累的時候，看到鄰居在打掃環境，我們就會聊聊天、說說笑，這樣可以緩解疲憊，我們就是這麼做的，休息一會兒，然後繼續打掃。」

村長 羅西尼：「身為地方家長，我真的很高興慈濟人來，因為這(救濟)對他們來說，是一個很大的幫助，因為他們正在從災難中復原。」

受災居民 塞雷妮亞：「我投進竹筒五披索，但慈濟給我更多，你看，這是一袋米，還有很多食品、雜貨，我現在有錢修繕房子，五披索，怎麼換來這麼多。」

愛心的付出不在比較多寡，慈濟志工希望帶動的是善的循環。

菲中商會東西黑分會長 陳永園：「謝謝慈濟的大愛，支持我們內格羅的受災居民。」

串連各界的力量，哪裡有需要，志工們往哪裡去。

