菲律賓飛機南海例行巡邏 遭中國發射3枚照明彈

2025年12月3日，衛星影像顯示中國海軍船艦出現在菲律賓海。路透社／Vantor



菲律賓海岸防衛隊表示，該國一架飛機6日在南海執行例行巡邏任務期間，遭中國軍隊從渚碧礁（Subi Reef）發射3名照明彈干擾，幸未造成任何問題。

美聯社報導，據菲律賓海岸防衛隊，該架飛機屬於菲律賓漁業水產局，與海防隊共同進行巡邏，監測海洋環境、評估漁業資源、保障漁民在西菲律賓海的安全，然而6日進行例行巡邏任務期間，拍攝到3枚照明彈從渚碧礁射來。

該巡邏機為美國賽那斯公司所生產的渦輪螺旋槳飛機Cessna Grand Caravan，美聯社指出，目前並不清楚中國發射的照明彈和該架巡邏機的距離。

廣告 廣告

菲律賓海防隊表示，巡邏機也在渚碧礁附近發現1艘中國醫院船、2艘中國海警船、和29艘疑似民兵用的船隻。

南海爭議最激烈的區域包含了南沙群島的7座島礁，渚碧礁是其中之一，中國十多年前將其改造成軍用據點。據美國和菲律賓安全單位，這些島礁有飛彈系統保護，其中3座還有軍用級跑道。

除了渚碧礁，該架菲律賓巡邏機也巡視了其他有爭議的6座島礁，並在仙賓礁（Sabina Shoal）附近監控一艘中國海軍船艦。菲國海防隊指出，巡邏機是在菲國主權所及的空域內飛行，這艘中國船艦卻多次發出無線電訊號挑釁。

中國對此尚未發表回應。中國宣稱擁有南海絕大部分區域的主權，也曾從島礁或空中上發射照明彈，警告對方遠離爭議區域。美國對南海主權雖無聲索，但數十年來持續在南海巡邏，並強調美國與菲律賓有共同防禦條約，若菲軍受到武裝襲擊，美國有義務出兵協防。

更多太報報導

宏都拉斯大選開票7天仍未果 執政黨還提「全國驗票」

頭一遭！中戰機兩度雷達照射日本F-15 日防相深夜緊急抗議

距澎湖55公里 中國3公務船「台灣灘」海域首度搜救演練