菲律賓飛機南海爭議海域巡邏 遭中國發射3枚照明彈威脅
編譯張渝萍／綜合報導
南海不平靜！根據美國廣播公司（ABC）報導，菲律賓飛機在南海爭議海域展開例行性巡邏時，遭中國從一處島礁上發射三枚照明彈。菲律賓海岸防衛隊表示，這起事件未造成任何事故，該架軍機也完成監視任務。
菲律賓飛機遭發射三枚照明彈
菲律賓官員表示，三枚照明彈是從中國佔領的渚碧礁（Subi Reef）發射，但目前尚不清楚這些照明彈與菲律賓漁業局的塞斯納 （Cessna）Grand Caravan巡邏機之間的距離。
報導指，中國官員尚未就此事發表評論。北京宣稱幾乎擁有整個南海主權，並誓言堅決捍衛主權，中國軍隊曾多次從佔領島礁或軍機向外國飛機發射照明彈，警告它們離開中國宣稱擁有主權的「空域」。
菲律賓海岸防衛隊表示：「漁業暨水產資源局（BFAR）的飛機拍攝到三枚從該礁石向飛機方向發射的照明彈的影像，當時飛機正依法飛越。」
海岸防衛隊補充指出，此次巡邏與漁業局共同執行，旨在「監測海洋環境、評估漁業資源狀況，並確保在西菲律賓海的菲律賓漁民的安全與福祉」。西菲律賓海是馬尼拉對南海部分海域的稱呼。
渚碧礁停有29艘民兵船
菲律賓巡邏機偵測到一艘中國醫院船、兩艘中國海警船，以及29艘疑似民兵船停在渚碧礁周邊海域。
渚碧礁是南沙群島中七個最具爭議的礁之一。這些礁原本多被淹沒於海水之下，然而目前實際掌控的中國在十多年前便將這些礁石填海造陸為島嶼基地。
根據美國與菲律賓安全官員的說法，這些人工島受到飛彈系統保護，其中三座配有軍用級跑道。
除了渚碧礁，菲律賓巡邏機還飛近另外六個有爭議的島礁與環礁，包括無人居住且具爭議的仙賓暗沙（Sabina Shoal），並在那裡監測到一艘中國海軍艦艇。菲律賓海岸防衛隊表示：「當時該艦艇不斷對漁業局飛機用無線電警告，而飛機的位置明顯位於菲律賓主權權利範圍內。」
菲律賓海岸防衛隊的塔里耶拉（Jay Tarriela）表示，6日的監視飛行「全部平安、任務完成」。
美國雖無南海領土主張，但數十年來一直在該海域進行巡航，並多次警告，若菲律賓軍隊在南海遭受武裝攻擊，包含南海在內的情況，美國依《美菲共同防禦條約》有義務保衛菲律賓。
