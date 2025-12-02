菲律賓首都銀行 董事長拜會上人

菲律賓首都銀行，認同慈濟理念，在12年前，海燕颱風期間，協助志工，將所需要的祝福金，送抵災區發放現場，之後多次協助賑災，不遺餘力，最近，銀行董事長鄭康為帶著太太，來台灣就醫調養身體，把握上人行腳中部的機會，特地前去拜會。

慈濟菲律賓分會，深耕超過30年，從市區到偏鄉，救災助苦，一路走來，感恩共善夥伴的支持，回想2013年海燕風災肆虐，當時多虧有首都銀行的大力協助，才能圓滿祝福金發放.慈濟菲律賓分會執行長｜楊國英：「(當時)萊特省都沒電沒水， 什麼都沒有， 整個島嶼就是一片黑暗， 要把這筆錢(祝福金)帶去，有點危險，那時候首都銀行真的很配合。」

慈濟菲律賓分會副執行長｜施映如：「跟首都從海燕，就是一直以來， 都有很多的配合 。」

實業家鄭康為帶領企業，實踐社會責任，與慈濟並肩守護在地鄉親，今年，海鷗颱風重創宿務，首都銀行在賑災行動中，同樣扮演重要角色，上人行腳中部，鄭康為與太太，特地前來拜會.菲律賓實業家｜鄭康為：「我非常高興過去多年與慈濟合作，我也很高興地表示，菲律賓首都銀行全力支持你們，在菲律賓所做的一切，我期待著能夠找到其他的機會，與你們一起合作。」

證嚴上人開示｜：「取於社會 用於社會，在菲律賓有很多的苦難人，更需要大企業家的關懷，很期待企業有愛的人士來支持， 整個菲律賓所需要的， (苦難)才有得救的機會。」

