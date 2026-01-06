菲律賓馬永火山恐噴岩漿！進入3級警戒 籲民眾撤離

菲律賓「馬永火山」近期火山活動劇烈，當局已將火山警戒提升至第3級。（示意圖／翻攝自pexels）





菲律賓最活躍火山之一的馬永火山（Mayon Volcano）火山活動再度升溫。菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）於7日宣布，當地火山警戒等級已提升至第3級，示警未來數天至數週內，恐出現火山爆發，呼籲民眾嚴格遵守管制措施，遠離危險區域。

岩漿持續向上推形成「火山穹丘」

根據《路透社》報導，馬永火山位於菲律賓中部的阿爾拜省（Albay），PHIVOLCS指出，警戒達到第3級代表火山內部岩漿正持續向上噴湧，並在火山口形成火山穹丘，火山活動明顯增強。官方已明令火山口周邊6公里範圍列為「禁入區」，要求區內居民撤離，以防熔岩流、落石、火山碎屑流及有毒氣體等災害。

廣告 廣告

PHIVOLCS指出，自2026年1月1日至今，已記錄到346次落石事件與4起火山地震，顯示火山內部仍相當不穩定。在此之前，2025年11月至12月期間也曾出現599次落石，顯示目前火山活動仍處於高波動狀態。

歷史曾釀重大傷亡 籲航空單位提高警戒

馬榮火山是菲律賓境內22座活火山中活動最頻繁的一座，過去400年來噴發超過50次。最近一次岩漿型噴發發生於2023年6月，當時噴出大量熔岩與有毒氣體，迫使周邊居民撤離。回顧歷史，1841年2月的一次大規模噴發，更曾引發熔岩流掩埋整座城鎮，造成超過1200人喪命，成為菲律賓最慘烈的火山災害之一。

此外，PHIVOLCS也提醒民航單位，應通知飛行員避免飛越馬榮火山上空，因突發性噴發可能產生火山灰雲，對飛航安全構成嚴重威脅。

更多東森新聞報導

玩命博流量！鏡頭君拍夏威夷火山噴發 驚見2網紅闖禁區

快時尚退散！能穿出健康的BRA TOP妳還沒擁有？

別忍受冰冷 中醫推的「暖腹」保養 讓妳的貼身衣物撐腰

