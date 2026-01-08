菲律賓馬永火山活動加劇 近千戶家庭撤離

（中央社記者林行健馬尼拉8日專電）呂宋島南部艾爾貝省（Albay）馬永火山（Mayon Volcano）持續出現危險活動，多次發生火山碎屑密度流（PDC），火山灰飄落至多個城鎮，迫使近千戶家庭撤離家園。

馬永火山6日出現內部的岩漿上升，火山頂端正形成熔岩穹丘等情況，菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）將它的警戒等級從2級上調至3級，維持迄今。

菲律賓火山警戒機制共分6級，0意味著火山平靜、1為低度火山不安、2為中度火山不安、3為火山高度不安、4為危險噴發在即、5則代表危險噴發進行中。

根據Phivolcs今天中午發布的公告，馬永火山於上午6時51分發生山頂熔岩穹丘崩塌，觸發火山碎屑密度流，並產生灰白色伴生的灰雲柱，高度達1000公尺，向西北偏西方向飄移。

自今天凌晨開始，Phivolcs記錄到40起火山碎屑密度流事件，顯示山頂熔岩穹丘仍處於高度不穩定狀態，週邊市鎮均通報出現薄層火山灰飄落事件。

Phivolcs嚴禁民眾進入半徑6公里的永久危險區（PDZ），航空器也不得接近火山空域。

另外，Phivolc在過去1天也記錄到1起火山地震、162次落石事件，火山口可見紅光，顯示岩漿仍接近地表；1月5日測得二氧化硫排放量為702公噸，而地表監測則持續顯示火山膨脹變形，反映岩漿壓力仍在累積。

根據菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）今天中午的報告，6日迄今計有975戶家庭受到影響，相當於3555人，其中，有963戶家庭被安置於13處臨時避難所。

艾爾貝省政府持續處於高度警戒狀態，為火山活動升級作準備，包括可能擴大撤離行動。

菲律賓地處環太平洋火山帶，境內活火山超過20座，根據Phivolcs資料，馬永火山在過去10年間發生過20次噴發。（編輯：陳承功）1150108