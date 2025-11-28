菲律賓鳳凰風災 發放祝福重建家園

11月初，鳳凰颱風侵襲菲律賓呂宋島的奧羅拉省，慈濟在當地政府支持下，很快就掌握到受災名冊，展開大米及生活物資發放，另外也針對家園全毀的災民 發放祝福金，協助重建，驅走陰霾。

載著滿滿大米的貨車，開到丁加蘭鎮的體育館前，志工和當地軍人協助卸貨。11月初，鳳凰颱風重創菲律賓奧羅拉省的丁加蘭鎮，慈濟志工在勘災後，迅速展開發放。

受災戶 賽薇琳娜：「今天是我60歲的生日，我很高興收到(慈濟)的禮物，感謝上帝讓我們能夠收到，大大小小的生活用品，非常感謝志工們的團結互助。」

志工帶來的物資，包括25公斤大米、寢具、廚具、衣物、衛生用品及水桶，另外家園全毀的還有一筆祝福金。

受災戶 潔吉琳：「像這一大袋米，對我們幫助很大，特別是我們這種家園全毀的家庭，非常感謝慈濟，從之前的風災，就一直幫助我們，始終沒離開過，太感謝你們的援助了。」

慈濟志工 莊黎媛：「對於一到兩人的家庭，我們每戶提供25000披索，對於三到四口之家，我們每戶提供30000披索，對於五口及以上的家戶，我們每戶提供35000披索。」

53歲的約瑟芬，是位蕉農，但風災的強大破壞力，不僅毀了她的家，連生計來源都化為烏有，領了祝福金的她，終於不再滿面愁容。

受災戶 約瑟芬：「風災後到現在，我們還是很難過，因為我們家不僅房子全毀，香蕉園也全沒了，所以從慈濟，拿到的這份祝福金，我們將用來重建家園 ，也想要再把香蕉園重新種起來。」

丁加蘭鎮鎮長 奧蘿拉：「慈濟在先前的風災就曾幫助過我們 ，這次再次伸出援手，這是丁加蘭鎮的福氣，慈濟的協助，減輕了受災居民的憂愁和不安，尤其是物資和現金補助，能幫助居民重建被颱風破壞的家園 。」

