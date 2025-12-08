菲律賓：南沙周邊驚現「百艘陸船大軍」 一度發射「熱焰彈」

中日關係緊繃，南海局勢同樣緊張，菲律賓6日證實，在南海南沙群島周邊海域監測時，發現中國大陸船隻活動明顯增加，期間菲方巡邏機，一度遭到來自中方發射的 「熱焰彈」驅趕。

大陸近年在南沙群島加強警戒。（圖／新華社）

《日本放送協會》（NHK）今報導，根據菲律賓海岸警衛隊表示，在南海南沙群島周邊海域監測時，發現中國大陸船隻活動明顯增加，根據菲方說法，在中國大陸建造人工島的「渚碧礁」（Subi Reef）附近，共有29艘被認為載有海上民兵的船隻停泊。

報導表示，菲律賓漁業與水產資源局的巡邏飛機，在執行警戒任務時，還遭到來自該海域的不明中方單位發射 「熱焰彈」（flare），即一種釋放高溫與強光的干擾裝置。

此外，菲方也在與中國大陸存在主權爭議的「仁愛礁」（Whitsun Reef）等周邊水域，發現超過70艘海上民兵船舶。菲律賓海岸警衛隊強調，將持續在相關海域進行監視與巡航任務。

美國智庫「亞洲海事透明倡議」（AMTI）2日曾發布最新報告指，中方在南沙群島戒備升級，並擴展監視與電子作戰系統，規模為近2年之最，意在尋求強化防衛及擴大情報能力。

