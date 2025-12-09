菲律賓「吉普尼」司機大罷駛 抗議政府打壓

（中央社記者林行健馬尼拉9日專電）菲律賓交通團體「運將、乘客及車站聯合會」（Manibela）今發動為期3天的全國罷駛活動，抗議政府延宕核發營運文件、對吉普尼（Jeepney）司機祭出過重罰款，並再度表明反對大規模淘汰吉普尼的立場。

罷駛活動上午在Manibela馬尼拉總部啟動，司機們拉著「對抗貪污」、「拒絕淘汰吉普尼」等布條，多座大城市的分部也同步響應。

吉普尼（Jeepney）是菲國極具代表性的公共交通工具，外形像加長型的軍用吉普車，而Manibela在菲語則有「駕駛盤」的意思。

Manibela主席瓦布威納（Mar Valbuena）指控，司機長期受到交通主管機關變相「壓迫」，從營運許可文件的申請與更新程序延宕，到強行扣押違規吉普尼、罰款過高等，許多司機因無法及時更新執照被迫停駛，失去每天的收入。

瓦布威納也重申反對淘汰吉普尼，強調若政府強制汰換，司機和家庭都將失去生活依靠，菲律賓經濟也會受到衝擊，呼籲政府在推動吉普尼現代化政策的同時，提出可行補助與轉型方案。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）日前已指示交通部及相關部門聆聽吉普尼司機的訴求，若屬實儘快解決；菲律賓公路局（LTO）則否認發照延宕和局內收賄的說法。

吉普尼雖為國民交通工具，但多半使用二手、甚至三手引擎，成為各大城市空氣污染的來源之一。菲律賓交通部於2017年提出公共交通工具現代化計畫，淘汰車齡15年以上的老舊吉普尼，改用歐盟4期（Euro 4）標準以上或是電動引擎的車輛，以減少污染及提高道路安全性。

Manibela今天在臉書宣稱，罷駛行動成功癱瘓大馬尼拉地區的公共運輸。然而據觀察，許多地區仍可見到吉普尼照常行駛，雖然數量確實有所減少。

吉普尼司機亞貝惠拉（Laurence Abejuela）受訪說，他支持Manibela的訴求，但「今天不出車，全家就沒有飯吃。」

亞貝惠拉認為，若政府全面淘汰吉普尼，不僅許多司機將失業，菲律賓也將失去重要文化象徵。他認為，政府應補助汰換環保引擎，在推動現代化的同時，留住吉普尼。（編輯：陳慧萍）1141209