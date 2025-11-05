菲律賓「歷史性洪水」上百人死亡！鄭明典示警：準颱風恐快速增強

海鷗颱風3日深夜登陸菲律賓，強風豪雨重創當地，截至今（5）日死亡人數突破100多人。前氣象局長鄭明典分析，由於菲律賓地區偏濕，加上西太平洋島嶼區的對流加強了，海溫狀態似乎對菲律賓的對流發展有加成作用，導致菲律賓遭到「歷史性洪水」重創；針對目前正在醞釀中的準颱風「鳳凰」，鄭明典提醒，「下一個颱風，也可能有快速增強的條件！」

鄭明典在個人臉書發文表示，統計上，在反聖嬰發展階段，對流區往西太平洋島嶼區移動，菲律賓在偏濕的範圍內，加上印度洋偶極振盪出現負相位時，也會加強西太平洋島嶼區的對流，現在兩個海溫狀態似乎對菲律賓的對流發展有加成作用，導致菲律賓「歷史性洪水」致災，「下一個颱風，也可能有快速增強的條件！」

鄭明典先前曾說明印度洋偶極振盪，在海溫距平圖中，印度洋常呈現東西溫度差異，時候東高西低，有時候東低西高，又常是交替變化，所以稱為印度洋偶極振盪。鄭明典提到，現在印度洋海溫距平呈現東高西低的現象，屬於偶極振盪的負相位，且指標接近－2、是少見強度的負相位。

根據氣象署預報，熱帶低壓TD29目前位於關島南南西方海面，短期內有發展為颱風鳳凰的趨勢，以西北方向前進，預計周末會移動到呂宋島附近，下周二、下周三（11日、12日）颱風最接近台灣，北部、東半部及南部地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

