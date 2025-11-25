菲律賓「詐騙帝國」蓋奢華豪宅 華裔前市長涉案判無期

與中國有關的詐騙園區遍布東南亞，菲律賓去年破獲的詐騙園區，首度在CNN曝光，不過主腦仍行蹤成謎。（圖／達志影像Shutterstock）

菲律賓「班班市」前市長 郭華萍，因為涉嫌經營詐騙園區，遭到判處無期徒刑。這名華裔前市長，過去曾被指控是中國間諜，她的土地提供給詐騙集團使用，幕後主嫌是博弈大亨黃志揚，他在詐騙園區的豪宅，占地面積大約半個大安森林公園。菲律賓打貪，才查到這個詐騙帝國。

與中國有關的詐騙園區遍布東南亞，菲律賓去年破獲的詐騙園區，首度在CNN曝光，不過主腦仍行蹤成謎。（圖／達志影像Shutterstock）

菲律賓詐騙園區與貪腐問題引發民怨，前班班市市長郭華萍因假冒菲律賓公民身分、從事間諜活動、人口販運、洗錢及經營詐騙園區，被重判無期徒刑。CNN日前深入報導揭露，詐騙園區主嫌黃志揚在園區內擁有豪華住所，享受奧運規格游泳池和酒店級卡拉OK室等奢侈設施。同時，菲律賓還面臨數千項防洪工程貪腐案，許多發包工程根本未建造，導致數十萬民眾憤而上街抗議，總統小馬可仕已開始徹查此案。

廣告 廣告

菲律賓民眾長期以來將颱風造成的淹水視為單純天災，直到今年才發現可能與人為因素有關。數十萬菲律賓人走上街頭，抗議橫跨多屆政府的數千項防洪工程竟然是假的，許多發包出去的工程根本沒有建造。示威者Rachel Morte表示，這些竊賊讓民眾非常憤怒，因為民眾明明都有繳納稅款，而這些官員卻掠奪國庫，竊取了人民的未來。

面對民怨四起，菲律賓總統小馬可仕終於展開徹查，已起訴上百名涉案官員和承包商，但仍無法一次抓到所有貪污犯。菲律賓內政部長Juanito Remulla強調，無論貪污者在世界哪個角落，當局都會找到他們。

除了貪腐問題，菲律賓去年還驚爆有中國背景女子郭華萍假冒菲律賓公民並當選市長的離譜案例。郭華萍與選民親切互動的人設，實際上都是虛偽假象。她被揭發暗地幫中國從事間諜活動，同時涉嫌從事人口販運、洗錢，並經營詐騙中心。菲律賓去年破獲的詐騙園區就建在郭華萍持有的土地上。

郭華萍去年落網時供出幫助她潛逃的關鍵人物黃志揚，但此人目前行蹤成謎。出生中國的黃志揚表面是博弈網站大亨，實際身分是在菲律賓經營詐騙園區的主嫌。CNN首度曝光他在詐騙園區內的豪宅，占地將近半個大安森林公園，不只有大空間擺放神龕雕像，還有奧運規格的游泳池。

CNN記者Hanako Montgomery表示，園區主要從事加密貨幣和情感詐騙。黃志揚私下也害怕被抓，在主臥室加裝八個門栓以及雙層加固大門。整個園區基本上像兩個世界，詐騙人員被控制的同時，首腦們則在酒店般的卡拉OK室盡情享受。CNN還在黃志揚房間發現英文書籍，似乎想學習英文擴展詐騙版圖。園區底部甚至特別打造一條神祕通道，疑似用作緊急逃難路線。

此案顯示與中國有關的詐騙集團勢力範圍比想像中更廣，從先前被泰國當局壓解的KK園區主謀佘智江，到太子集團創辦人陳志，通通有中國背景。就連菲律賓都早有詐騙園區存在，還曾由市長幫忙掩護，難怪這類詐騙園區占地廣大卻總是無人起疑。主嫌更因持有多本護照可以到處逃竄，這類案件背後的複雜跨國網絡恐怕遠比想像中更加龐大黑暗。

更多 TVBS 報導

炸毀KK園區畫面曝！緬甸軍政府逮捕千名外籍詐騙犯

緬甸狠拆詐騙園區！150棟建築遭殃 卡拉OK、水療中心也掰了

緬甸掃蕩KK園區是煙霧彈？詐騙犯曝內幕：黑市收編再就業

400年未觸發「沉默斷層」動了！宿霧6.9強震 嚴防大餘震

