菲律賓「黑色拿撒勒節」釀4死、千傷 當局擬改神像座駕設計

菲律賓天主教年度盛事「黑色拿撒勒節」今年遊行創下歷史紀錄，吸引近960萬人次參與，龐大人潮也引發嚴重推擠與意外，共造成4人死亡、逾千人受傷。菲律賓警方與教會宣布將召開檢討會議，重新評估遊行路線、神像座駕設計及活動時程，以避免憾事重演。

本次遊行全長約5.8公里，隊伍自馬尼拉灣廣場清晨4時出發，歷時近31小時，直至次日上午近11時才返回奎艾波教堂（Quiapo Church），創下歷來時間最長的遊行紀錄。

活動發言人阿瑞拉諾（Earl Valdez）神父指出，人潮過於密集，加上許多年輕信徒試圖攀爬神像座駕，不僅導致隊伍行進緩慢，更大幅增加意外風險。此外，遊行期間亦發生媒體採訪車受阻及信徒肢體衝突事件，增添現場管理難度。

根據統計，沿途急救站共處理1,057起醫療個案，多數為疲勞、脫水及輕微擦傷，傷亡情況較去年嚴重，最終仍發生4例死亡的不幸事件。

為保障信徒安全，奎艾波教堂將與馬尼拉市政府及警方密切合作，透過數據分析優化維安措施。警方發言人亞西洛（Hazel Asilo）表示，未來的調整方案包括：重新檢視遊行路線、縮短活動時間、增設安全通道及醫療急救點，並改善神像座駕設計以防信徒攀爬。教會也呼籲信徒應遵守秩序，並為傷亡者祈禱。





