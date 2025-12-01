菲律賓11月製造業活動 陷4年最大跌幅

（中央社記者林行健馬尼拉1日專電）國際信評機構標普全球（S&P Global）表示，受累於產量與新訂單大幅下跌，加上颱風影響生產，菲律賓11月製造業活動表現受挫，陷入過去4年多來最大縮幅。

根據標普全球今天發布的調查報告，菲律賓製造業採購經理指數（PMI）自10月時的50.1顯著降至11月時的47.4，低於50的興衰門檻，是自2021年8月以來惡化情況最嚴重的一次。

客戶需求疲弱導致產量、出口訂單與新訂單持續下滑，採購與就業也受到連帶影響，反映出菲律賓製造業面臨的廣泛挑戰；生產已連續3個月萎縮，部分製造商將此歸因於接連颱風侵擾。

調查顯示，儘管短期面臨壓力，製造商對未來12個月的前景仍保持樂觀，預期新企劃與經濟狀況改善能帶動復甦。

標普全球市場情報部門主管鮑欽（Trevor Balchin）表示：「整體而言，雖然製造業面臨立即性挑戰，但企業對未來成長仍保持審慎樂觀。」

PMI常被用以衡量製造業或服務業景氣狀況，進一步預測未來的經濟走勢。根據國家發展委員會的說明，指數高於50表示製造業景氣正處於擴張期，若低於50表示處於緊縮期。

另一方面，標普全球在另一份調查報告中指出，台灣PMI自10月的47.7上升至11月的48.8，顯示經商條件的惡化減緩。此外，這也是下滑週期自3月開始以來，降幅最為溫和的一次。

標普全球市場情報部門副主管菲德斯（Annabel Fiddes）指出，11月台灣整體PMI繼續朝接近50的中間線行進，顯示台灣製造業已度過困難時期的大部分挑戰，較為穩定的營運環境已開始浮現。（編輯：陳承功）1141201