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菲律賓128年國慶活動周日板橋登場！超人氣女團YARA首度來台開唱 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】為慶祝菲律賓獨立128週年國慶，新北市勞工局將攜手馬尼拉經濟文化辦事處，於6月14日(星期日)在板橋體育館盛大舉行慶祝活動。本次盛會融合體育競技、音樂競演與多元文化，更特別邀請菲律賓超人氣 P-POP 女子團體YARA首度跨海來台演出，打造一場兼具文化交流與視聽饗宴的年度盛事。

活動將由充滿活力的歡樂路跑揭開序幕，隨後展開考驗台菲團隊默契與球技的籃球友誼賽，由勞工局代表隊與MECO代表隊同場競技，以球會友深化兩國情誼；還有精彩豐富的菲律賓傳統舞蹈表演，展現濃厚迷人的菲國文化底蘊。

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午間的音樂演出更是今年活動的最大亮點。除了風靡菲律賓的人氣女團 YARA 將親臨現場，帶來極具舞台魅力的勁歌熱舞外；備受矚目的超熱血樂團比賽，也將有多組實力派移工樂團輪番登台切磋，以震撼的重低音與爆發力十足的歌聲點燃全場氣氛，帶領觀眾在音浪中盡情搖擺！

勞工局長陳瑞嘉呼籲雇主，鼓勵移工朋友當天前來參加活動，讓移工能在工作與生活間取得平衡，不僅能調劑身心，移工也必定會以更好的表現回饋，觀迎雇主與移工朋友一起感受菲國熱情奔放的文化魅力！