菲律賓20樓高垃圾山崩塌 已知8死、28失蹤

菲律賓搜救人員穿梭在垃圾山下已經崩塌、變形，滿布扭曲鐵皮和鐵架的現場，希望跟時間賽跑，找到失蹤者下落。他們剪斷可能造成危險的線纜，並帶著搜救犬艱困執行任務。這起事件發生在8日下午，當時宿霧這處有20層樓高的垃圾山突然發生坍塌，大量垃圾像土石流般瞬間傾瀉而下，沖垮山下的資源回收場設施。傑羅是現場約50名工作人員中僥倖逃出的生還者之一，他記得當時就像地震來襲，劇烈搖晃讓他站都站不穩

生還工人傑羅表示，「我跌倒在地，之後發生了什麼事我完全不記得了，我當時非常害怕，覺得自己快要死了。」

傑羅後來看到一道亮光，指引著他奮力爬出。但他的2個堂兄弟還被埋在瓦礫堆下。

而不少仍在等待失蹤親屬下落的民眾，在案發後第4日仍齊聚在封鎖線外，緊盯搜救進度。

失蹤者親屬歐波爾指出，「為什麼工人和居民，即使沒有接受過訓練，也能救出更多的人，而那些救援人員卻一個也沒救出來？」

眼看72小時黃金救援時間已過，心急如焚的家屬忍不住邊流淚邊苦喊，責怪搜救進度緩慢，但垃圾山隨時有可能再度垮下來，而且現場可能聚積可燃氣體，搜救人員其實冒著高風險。

由於現場已經找不到生命跡象，官方週一（12日）將決定是否將搜救轉為搜索行動，並著手調查事故發生原因；宿霧市市長則指出，去（2025）年9月宿霧省發生規模6.9強震，隨後海鷗颱風帶來大量雨水，不排除因此導致垃圾山的地基結構鬆動軟化，最終引發坍塌。

而像這樣的露天垃圾掩埋場，長期以來就是菲律賓公共安全的隱憂，2000年7月馬尼拉市郊貧民窟一處垃圾山也曾崩塌並引發大火，當時奪走200多條人命、還有300多人下落不明。