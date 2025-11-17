菲律賓65萬人上街怒吼！ 抗議防洪工程貪腐弊案

近期接連的颱風，重創菲律賓，引發的洪水災情更造成259人喪命。然而根據調查發現，菲律賓全國數千項防洪工程，品質低劣，或是未完工，甚至根本不存在。這回多達65萬人在16日聚集馬尼拉，要求政府對防洪工程貪腐醜聞，進行究責。

近期颱風重創菲律賓，造成259人喪命的嚴重災情，引發民眾對防洪工程貪腐醜聞的強烈不滿。調查發現，菲律賓全國數千項防洪工程存在品質低劣、未完工，甚至根本不存在的問題。這起醜聞牽涉國會多名重量級議員及政府高層官員，導致65萬民眾於16日聚集馬尼拉，舉行大規模示威，要求政府進行透明調查並究責相關人員。

16日，65萬名菲律賓民眾身穿印有「透明化促進更美好的民主」字樣的白色上衣，手持反貪腐標語，聚集在首都馬尼拉進行抗議。參與示威的民眾憤怒表示，民眾辛苦繳稅，但這些官員卻掠奪國庫，偷走人民的未來。這場大規模示威的導火線是近幾個月的調查發現，全國有數千項防洪工程出現嚴重問題。在菲律賓，只要有暴雨颱風，災情就非常嚴重，而民眾繳納的稅款用於防洪工程的資金去向成為大眾關注焦點。

抗議民眾強調，自從事件爆發至今已接近100天，但尚未有人因此入獄，儘管有大量證據顯示貪腐行為確實存在。雖然當局表示參議院正在調查防洪工程中的異常情況，但由於醜聞牽涉眾多國會重量級議員及政府高層官員，調查進展緩慢，引發民眾認為政府正在迴避責任。

此次示威是迄今防洪工程弊案中規模最大的抗議活動。讓菲律賓國民更加憤怒的是，作為全球最易受颱風侵襲的國家之一，近期兩場颱風造成至少259人死亡，洪水灌進道路和住宅，造成嚴重的人員傷亡和財產損失，使這一議題更加敏感。針對這一情況，菲律賓總統小馬可仕表示，許多參議員、國會議員與富商將在耶誕節前入獄，並已對37名嫌疑人提出貪污與貪瀆的刑事控告，希望能平息因醜聞引發的公憤與街頭抗議。

