菲律賓65萬人上街示威 要求徹查工程貪腐醜聞

示威者高舉的這塊標語寫著「把百姓的錢還來、把貪污的人關起來」、「要先透明，才有真正的民主」。在影響力龐大的基督堂教會號召下，示威群眾在首都馬尼拉集結。黎薩公園現場湧進約數10萬人，另有包括退休將領在內約2千人在大馬尼拉地區奎松市人民力量革命紀念碑前，舉行另一場反貪腐示威。

示威者摩特表示，「我們繳稅而這些官卻掠奪國庫，搶劫我們的未來。」

示威群眾抗議的是，自菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在8月公布政府內部防洪工程稽核報告後，發現這個全球最容易受到颱風侵襲的國家之一，自2022年起投入的防洪經費達5450億披索，相當於台幣2837億，其中數千項工程被發現品質低劣、資料不全，沒有蓋好，有的甚至根本不存在。

示威者班卓瑞說道，「報告出來都要一百天了，至今沒有人被抓去關。」另一位示威者莫盧則指出，「政府資金應該全部用在幫助窮人以及有需要的人，最後卻進了貪婪跟富人口袋裡。」

政府工程師、公共工程官員以及工程公司高層在參議院與獨立調查委員會的聽證中宣誓作證並指出，部分國會議員以及公共工程暨公路部官員收受承包商回扣，協助他們取得高額工程合約並逃避追責，而多數被指控者否認相關指控。

菲律賓才剛經歷過兩起颱風的重創，全國超過250人喪命，民怨進一步升高，總統小馬可仕承諾，將在耶誕節前對涉案者採取行動。調查委員會鎖定人士當中，包括與總統關係密切的政治人物。