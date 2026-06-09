菲律賓7.8強震增至41死 台灣、日本、美國表態援助

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菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）外海8日發生規模7.8強震，引發大規模災情。截至當地時間9日下午，死亡人數已增至41人、逾4百人受傷，強震還造成橋梁倒塌、道路中斷及上千棟房屋毀損等。對此，日本、台灣、印度、美國及聯合國等紛紛表達慰問，並表示願意提供必要協助，支援菲律賓。

規模7.8強震重創民答那峨島 死亡增至41人

菲律賓民答那峨島8日發生規模7.8的強烈地震，菲律賓火山暨地震研究所指出，震源深度為33公里，震央位於位於沙蘭加尼省（Sarangani）馬阿席姆鎮（Maasim）外海。強大的威力不僅讓附近海岸出現約1公尺高的海嘯，就連印尼、帛琉甚至日本南部都觀測到較小規模的海嘯波。

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《Philstar》報導，據菲律賓民防辦公室（OCD）統計，截至9日下午，死亡人數至少已經上升至41人。民防辦公室發言人卡斯蒂洛（Junie Castillo）表示，多數死者是在地震發生時遭掉落物擊中喪命。

初步資料顯示，光是12區已有456人受傷，另有4人失聯，相關單位持續根據家屬及民眾通報進行確認。

此次地震共影響77186人、17689戶家庭，其中受災最嚴重的是人口約7萬人的聖托斯將軍市（General Santos City）。

逾1500棟房屋全毀 基礎建設損失估4.7億

此外，卡斯蒂洛表示，第12區至少有9座橋梁倒塌、19條道路受損，基礎建設損失估計約9億披索（約新台幣4.7億元）。

住宅方面，共有1889棟房屋受損，其中約1500棟完全毀損。許多建築物即使未完全倒塌，也因結構受創而無法繼續使用。卡斯蒂洛坦言，目前難以評估災後重建所需時間。

由於災情嚴重，聖托斯將軍市已宣布進入災難狀態，搜救與遺體搜尋工作目前持續進行中。

校舍倒塌畫面瘋傳 教師護童感動網友

地震發生後，多段現場影片在社群平台廣泛流傳。

其中一段來自馬利塔鎮（Malita）Kilalag村馬哈亞海小學（Mahayahay Elementary School）的社群影片，有大批學童當時席地而坐，突如其來的劇烈搖晃讓孩子們身體不斷左右晃動，不少學生驚恐哭泣並緊抱老師。

影片中可見，教師第一時間以身體保護學童，隨後在後方設施倒塌前，迅速引導學生撤離。相關畫面曝光後，引發大批網友感動。

另有地方政府公布的影片顯示，一棟設有速食店的建築在強震中瞬間倒塌，現場圍觀民眾驚慌奔逃，揚起大量塵土，場面怵目驚心。

搜救持續進行 政府規劃帳篷城安置災民

目前搜救及遺體搜尋行動主要集中在桑托斯將軍市及薩蘭加尼省（Sarangani）等重災區，救援人員也持續前往其他受災地區展開協助。

菲律賓民防辦公室表示，現在糧食、飲用水及基本民生物資供應尚足以應付短期需求。不過由於部分電力傳輸系統尚未恢復，當局已向醫院運送燃料及發電機，確保醫療體系正常運作。

另外，因大量民眾擔憂餘震、不敢返回受損住家，政府也正規劃設置大型帳篷聚落，提供臨時安置空間。

多國伸援手 日、台、美、印度表態願協助

面對嚴重災情，多國政府及國際組織陸續表達關切與支持。

日本首相高市早苗表示，日本已準備好提供菲律賓所需的一切援助，並強調「日本始終與菲律賓人民站在一起」。

我國總統賴清德也透過社群平台X發文表示，台灣與菲律賓人民同在，願意提供任何必要協助，並為災區復原與重建祈福。

印度總理莫迪（Narendra Modi）則向罹難者家屬表達哀悼，並表示「印度與菲律賓人民及菲律賓政府站在一起」。

美國駐菲律賓大使館表示，正密切關注災情發展，且已準備支持菲律賓主導的救災行動。聯合國駐菲律賓辦事處也指出，正與菲律賓政府及合作夥伴共同評估災情影響，隨時準備投入救援與災後重建工作。

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