菲律賓7.8強震完接著換台灣？專家揭歷史13次驚人巧合：921、花蓮大地震都是

​菲律賓民答那峨島南部海域發生規模7.8強震，同屬於菲律賓海板塊的台灣是否可能受到牽動，引發外界關注。對此，地震專家郭鎧紋表示，從現代地質學觀點來看，民答那峨島與台灣相距約1600公里，即使發生應力轉移，對台灣造成直接影響的可能性相當有限，不過他翻閱了自1900年至今、長達126年的歷史地震數據，民答那峨島南部發生規模7以上強震後，台灣發生13次大型地震，高達26%的連動機率「其實並不低」，而這其中包括1999年921大地震。

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郭鎧紋表示，台灣與民答那峨島在板塊構造上，都是位在菲律賓海板塊的一側。他形容，菲律賓海板塊像是一個菱形，台灣位在這個菱形的最西端，民答那峨島則位在最南端，「從台灣經過呂宋島、菲律賓群島，一直到民答那峨島，剛好構成菲律賓海板塊菱形的西南緣。」

​「構造上同屬一個大板塊系統，不等於民答那峨島強震會直接影響台灣。」郭鎧紋強調，如果說照應力的轉移，距離隔了1600公里是有點遠了，所以通常目前主流的意見，以及地質學家一般的看法，這麼遠是不會有影響。

不過雖然主流觀點認為直接影響有限，郭鎧紋搜尋美國地質調查所USGS資料庫，從1900年到2026年，在台灣一路到民答那峨島、也就是菲律賓海板塊西南緣一帶，總共發生122起規模7以上地震，平均大約每379天就會出現一次規模7以上強震。

「菲震後台震」歷史出現過13次 921、 0403花蓮大地震都在名單內 ​

郭鎧紋將這些地震分成三群：第一群是台灣地區，第二群是呂宋島到菲律賓群島，第三群則是民答那峨島及其南部。其中，規模7以上地震最多的區域仍是民答那峨島一帶。也就是說，民答那峨島發生規模7以上地震後，下一個規模7以上地震最大機率仍然發生在民答那峨島及其南部，比例約46%；若下一震發生在呂宋島到菲律賓群島，比例約28%；「但若下一個規模7以上地震直接跳到台灣，歷史上也有13個案例，約占26%」。

「這驚人的26%機率背後，伴隨的是台灣人最沉痛的震災記憶。」郭鎧紋點出，歷史上這13次「菲震後台震」的巧合名單中，就包含了1999年驚天動地的921大地震、2002年花蓮331地震、2006年恆春大地震，以及2024年重創東台灣的0403花蓮大地震。

​郭鎧紋強調，目前主流地質學界認為，台灣與民答那峨島距離過遠，難以因單一地震產生顯著影響。他提出相關統計資料，主要是希望提供觀察參考，提醒民眾持續關注地震資訊與防災準備。



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