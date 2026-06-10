菲律賓7.8強震已41死近500人傷 3.2萬人無家可歸

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菲律賓發生規模7.8強震，多棟建築物倒塌，現場仍有許多救難人員正持續搜救生還者中。（圖／達志／美聯社）

菲律賓南部日前發生規模7.8強震，當地多棟建築物倒塌，目前死亡人數已上升至41人、超過3.2萬人無家可歸，其中大多數人已安置在緊急避難所，這也是菲律賓半世紀以來最強烈的地震之一。

這起地震震央位於民答那峨島外海，在震央附近的菲律賓南部各省有多棟建築物倒塌和嚴重受損，根據當地政府初步統計，已有約2500棟住宅以及117座政府建築與設施受損，由於餘震不斷，增加搜救人員的救援難度，是現今一大挑戰，目前已知超過450人受傷、4人失聯。

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地震發生時，正值菲律賓全國暑假結束後的開學第一天，許多傷者都是正參加升旗典禮、返校的學生。當地居民也回憶地震當下仍舊心有餘悸，表示：「當我衝出門時，整排公寓都在搖晃，還看到牆壁倒塌、地板裂開，接著泥水從地板下方噴湧而出。」

另一名居民則提到因自己的房子位在斷層帶上，恐怕要全部拆掉、一切全數歸零，所以感到難以接受。

據了解，這次地震也是菲律賓自1990年以來最強的地震，當時共造成超過1000人死亡、數千人受傷，並重創北部多個省份與城市。

目前美國正與菲律賓政府協調，並準備提供必要支援，法國、日本與紐西蘭也相繼表達支援的意願。

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