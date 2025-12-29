菲律賓ICTSI旗下馬尼拉主要碼頭貨櫃量突破三百萬TEU 創歷史新高

根據英國航運相關網站表示，，菲律賓重要港埠營運集團ICTSI旗下的馬尼拉主要碼頭近日宣布，年度貨櫃量已突破三百萬TEU，創下該碼頭營運以來新紀錄，顯示菲律賓最大門戶港在區域供應鏈與貿易物流中關鍵地位持續強化。

據ICTSI公開數據顯示，馬尼拉主要碼頭在今年上半年成功處理逾三百萬TEU貨櫃，這項成績不僅顯示碼頭營運效率提升，也反映出菲律賓主要貨櫃物流需求穩健成長。ICTSI指出，近年馬尼拉港貨物流量穩定增加，源自國際貿易回暖、進出口貿易動能提升，及東南亞供應鏈布局調整等多重需求因素。

馬尼拉主要碼頭為ICTSI在菲律賓核心樞紐之一，負責連接亞洲、美洲及歐洲等主要貿易航線，並透過現代化設備、數位化作業流程與營運優化，提升碼頭處理能量與貨物流轉效率。另，ICTSI近年也加大對碼頭基礎建設與裝備更新投入，包括提升港區堆場配置、導入自動化設備及建置智慧港口系統，有助於整體營運向更高附加價值及高效率邁進。

ICTSI表示，馬尼拉主要碼頭年度貨櫃量突破三百萬TEU，不僅是碼頭自身營運重要里程碑，也象徵菲律賓港埠在全球貨櫃運輸網絡中扮演角色更加關鍵。隨著區域貿易互動加深與供應鏈重塑，該碼頭地理與樞紐優勢持續吸引航商青睞。

ICTSI業務負責人指出，此一成績來自於碼頭營運團隊持續提升服務能力，並與航商、貨代及政府單位密切合作，共同因應市場變化與貨量成長需求。未來ICTSI將持續優化碼頭營運流程、提升多式聯運服務連結，並配合菲律賓政府推動港埠升級計畫，以加強國際貿易樞紐的競爭力。