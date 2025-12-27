菲感謝陸052D「合肥」人道援助 直譏與野蠻、非法、脅迫、侵略和欺騙形成鮮明對比

中國人民解放軍海軍一艘旅洋 III 級導彈驅逐艦曾在三描禮士省外海，向一名菲律賓漁民提供水與餅乾的人道援助。 圖：翻攝自 X 帳號 @Jay Tarriela

[Newtalk新聞] 菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）在社群媒體「X」發布貼文指出，感謝中國人民解放軍海軍一艘旅洋 III 級導彈驅逐艦曾在三描禮士省外海，向一名菲律賓漁民提供水與餅乾的人道援助，但事實上，該事件未事先通報，且相關敘述與實際情況不符。事件發生於 12 月下旬，地點位於菲律賓專屬經濟區內，菲方呼籲中方勿將此事作為宣傳工具，並重申菲律賓漁民在相關海域的合法捕魚權利。

菲律賓海岸防衛隊指出，涉事船艦為中國人民解放軍海軍旅洋 III 級導彈驅逐艦，舷號 174，經查證應為052D型「合肥號」。該艦在三描禮士省外海，向一名被指稱「受困」的菲律賓漁民提供一瓶水與三包餅乾。菲方對此人道行為予以肯定，但同時表示，此舉與中國海警長期以來對菲律賓漁民所採取的野蠻、非法、脅迫、侵略及欺騙性行動形成鮮明對比。

然而，菲律賓海岸防衛隊強調，解放軍海軍並未在事前向菲方通報該名漁民的位置或狀況，菲方是在自行搜尋行動中發現該名漁民及其母船。根據菲方說明，該名漁民當時安全停靠在集魚裝置「payao」上，並非在海上失去控制漂流。

菲方進一步澄清，有關漁民「漂流三天」的說法並不正確。該服務船於 12 月 24 日下午約 3 時出發進行捕魚作業，隔天下午即被菲律賓海岸防衛隊及母船找到，整個過程未滿 24 小時，與外界流傳的說法存在明顯落差。

菲方進一步澄清，有關漁民「漂流三天」的說法並不正確。 圖：翻攝自 X 帳號 @Jay Tarriela

在地理位置方面，菲律賓海岸防衛隊指出，該起所謂人道援助事件發生在北緯 14°33.470′、東經 118°52.120′，約位於三描禮士省 Silanguin 島以西 71 海里，該位置明確位於菲律賓專屬經濟區內。菲方認為，解放軍海軍驅逐艦並無正當理由在該海域活動。

菲律賓方面最後表示，希望中方不要利用此事件進行宣傳操作，而應將其視為對菲律賓漁民在 Bajo de Masinloc 周邊海域擁有完整捕魚權利的承認。菲方同時呼籲，中國人民解放軍海軍應停止支持中國共產黨基於無效「十段線」所提出的南海整體主權主張，並展現與中國海警不同的行為態度。

