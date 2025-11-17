菲接棒2026東協主席國 外長：盼完成南海行為準則

（中央社馬尼拉17日綜合外電報導）菲律賓外交部長拉薩洛今天表示，期盼菲國明年接任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國期間能夠完成制定南海行為準則，並表示東南亞國家與中國對此已逐漸形成共識。

路透社報導，拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）表示，11個東南亞國家組成的東協與中國正針對南海行為準則（COC）進行磋商，這份文件應具法律約束力。

東協與中國早在2002年就承諾制定南海行為準則，但經過15年才開始討論，至今進展緩慢。拉薩洛在記者會中表示：「我認為東協與中國已形成一種將會達成行為準則的共識。」

拉薩洛強調：「這確實是我們的目標，我認為完成並提出這份準則也是整個東協、甚至中國的共同期望。」

北京聲稱擁有幾乎整片南海的主權，常派海警船和海上民兵船維權巡航，部分鄰國指責中國此舉帶有侵略意味，並導致其他國家在各自專屬經濟海域內的漁業和能源活動受擾。

第47屆東協峰會10月底在馬來西亞首都吉隆坡舉行，根據菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）新聞稿，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在全體會議中發言說，菲國明年接棒擔任東協輪值主席，將積極推動「東協願景2045」（ASEAN Vision 2045），打造具韌性與包容性的區域共同體。

明年的東協輪值主席原為緬甸，但因緬甸陷於內亂，由菲律賓提早接棒。

小馬可仕表示，東協在促進地區穩定、合作與進步的事務上扮演要角。

他也說，即使面對挑戰，菲律賓仍將致力於全面落實南海共同行為宣言（DOC），同時推動制訂出「有效、有實質內容且符合國際法」的南海行為準則，以管理南海相關各方的行為。（編譯：洪啓原）1141117