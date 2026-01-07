菲擬購南韓KF-21戰機 尋求明年交機

記者丘學陞／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」6日報導，菲律賓政府持續與南韓磋商採購KF-21戰機計畫，尋求在2027至2029年間交付，藉由加速取得先進戰機，強化國土防衛力量。

報導指出，菲國正評估「多用途戰機」（MRF）計畫候選機型，規劃未來與空軍現役FA-50PH輕型戰機協同作戰，組成空防主力核心。菲國方面已與南韓航太公司（KAI）接洽，並公布採購KF-21的期望交付時程，凸顯談判已有實質進展。

KF-21為南韓自製新型戰機，配備2具韓華集團獲授權生產的F414發動機，以及主動電子掃描陣列（AESA）雷達，可掛載超視距空對空飛彈、對地導引武器等多種彈藥。KF-21目前已進入「第1批次」（Block 1）量產，可望於年底前交付南韓空軍服役，後續規劃在2020年代末啟動機腹彈艙構型的「第2批次」量產計畫。

目前菲國空軍主力僅有11架FA-50PH，無法滿足空防需求，因此去年決定增購12架FA-50PH，並為現役機隊升級。相關報導分析，採購KF-21可望讓熟悉南韓裝備的菲軍官兵迅速掌握操作要領，進而在短期內形成戰力。

菲律賓與南韓接洽採購KF-21戰機構想，盼縮短交付日程，加速提升空防戰力。（達志影像／歐新社資料照 片）