菲擬購日防空飛彈 應對中共擴張威脅
記者丘學陞／綜合報導
軍聞網站「Army Recognition」11月30日報導，菲律賓與日本展開非正式會談，討論採購日製03式中程防空飛彈系統的可能性，盼藉此強化防衛能量，應對中共擴張威脅。
報導指出，由於中共在南海等區域擴張意圖益發明確，對菲國安全構成顯著威脅，為此馬尼拉當局積極強化防衛戰力，並有意採購日本的03式防空系統提升空防能量。雙方已展開初步對話，討論出口可能性，若採購協議順利達成，將大幅提升菲國戰力，也將是日本國防工業發展的重要里程碑。
報導說，在初步會談後，日本下一步將研擬放寬「防衛裝備轉移三原則」限制，將原先僅允許出口救援、運輸、巡邏、監視和掃雷等5類裝備的條件移除，預計明年修改相關規則後，對菲出口03式防空系統。
03式防空系統為日本陸上自衛隊中程防空任務的主力，飛彈射程約50公里，配備的主動式相位陣列雷達可同時追蹤約100個空中目標，並引導飛彈攻擊12個目標，具備優異防空效能。
