菲政治風暴！高喊馬可仕下台 杜特地家族組「拯救菲律賓聯盟」防長批叛亂

馬可仕否認團隊有貪污行為，並且表示已經將涉案人員逮捕歸案。 圖：翻攝自Bongbong Marcos FB

[Newtalk新聞]

菲律賓政壇近日急遽升溫，杜特地家族與馬可仕政府的對立全面攤開。隨著貪腐指控、災後救援不力及大規模示威接連爆發，國內政治情勢陷入多年未見的嚴峻混亂。

這次風暴的核心，是菲律賓兩大政治家族的正面衝突。杜特地家族意圖藉由揭露馬可仕政府的貪腐醜聞動搖其執政，而馬可仕則考慮借力國際刑事法院，讓前總統杜特地面臨審判。家族政治的鬥爭再度凸顯菲律賓長年深植的權力結構問題。

在民眾不滿情緒日漸升高之際，政府表現更成導火線。菲律賓近期遭強烈颱風重創，多地洪水肆虐，但災後救援被批評反應遲緩。有媒體披露，高達七成防洪預算遭馬可仕內閣與其親屬挪用。一名議員甚至指控，曾向馬可仕送出 27 個裝滿現金的箱子，金額高達 10 億披索，進一步削弱政府的民意基礎。

廣告 廣告

菲律賓前總統杜特地、菲律賓總統馬可仕 圖：達志影像／美聯社、@bongbongmarcos／X

面對暴增的不滿，杜特地家族迅速行動。副總統莎拉．杜特地宣布成立「拯救菲律賓聯盟」，並選在 11 月 30 日菲律賓英雄日號召大規模集會。參與者在現場高喊「馬可仕下台」「拯救菲律賓」，與軍警對峙，但未爆發肢體衝突。

然而，馬可仕政府選擇以強硬姿態回應。國防部長吉爾伯特．特奧多羅公開警告，任何喊出「馬可仕下台」口號者都將被視為煽動叛亂，依法逮捕。此番言論不但無助平息民怨，更引來外界批評政府壓制言論自由。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

野田佳彥替高市早苗「台灣有事」打圓場? 中媒痛批 : 根本唱「政治雙簧」

中日交惡 日企撤出中國! 中山Canon列印機工廠停產 上千員工突失業