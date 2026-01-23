菲海軍接收首艘韓製近海巡邏艦

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」報導，菲律賓海軍已接收南韓現代重工（HHI）打造的2400噸級近海巡邏艦（OPV）首艦「拉賈．蘇萊曼號」（BRP Rajah Sulayman，PS 20），持續提升海上戰力，應對日益複雜的南海安全挑戰。

同級艦2028年前陸續交付

報導指出，去年6月下水的「拉賈．蘇萊曼號」，13日自現代重工蔚山造船廠啟航，17日進入菲律賓海域，並與前來護航的「黎薩號」（FF 150）巡防艦，編隊進入蘇比克灣海軍基地。後續將展開一系列最終整備和驗收程序，通過後便會加入現役艦隊行列，正式服役。

近年來菲國積極推動國防現代化，2022年宣布斥資300億披索（約新臺幣162.25億元），向HHI採購6艘OPV，增強艦隊戰備能量與海域防衛能力。如今首艦已順利接裝，其餘5艘同級艦也按期程建造中，預計2028年前陸續交付。

以菲國16世紀抵禦西班牙入侵的英雄為名的「拉賈．蘇萊曼號」，長約94公尺，舷寬14公尺，排水量2400噸，巡航速度為15節（時速約28公里），續航距離約5500浬（約10186公里），裝備1門76公厘主砲、2座30公厘遙控武器站及2挺12.7公厘重機槍；並搭載先進雷達、光電和誘餌發射系統，艦艉還設有直升機甲板，可供直升機或無人機起降，可望有效支援菲軍海上巡邏、反走私、反海盜、搜救，以及災害應變等多元任務。

菲接裝2400噸級近海巡邏艦（OPV）首艦「拉賈．蘇萊曼號」，強化海上作戰能量。（取自菲律賓海軍臉書）

「拉賈．蘇萊曼號」17日返抵菲律賓海域，由「黎薩號」（上）護航。（取自菲律賓海軍臉書）