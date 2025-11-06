菲海陸空聯演 實踐「群島防禦概念」

記者施欣妤／綜合報導

菲律賓武裝部隊4日啟動年度「海陸空聯合演習」（DAGIT-PA），從北部呂宋島一路延伸到西南部的巴拉旺島等地，除了菲國海、陸、空軍、海軍陸戰隊等主力部隊，還包含海岸防衛隊與國家警察，透過演訓驗證「綜合群島防禦概念」（CADC），聚焦離島防衛與飛彈防禦能力。

納網路、電子戰、太空領域訓練

《國防新聞》網站5日報導，菲律賓「海陸空聯合演習」為期10天，課目包含整合防空與飛彈防禦作戰、海上能源平臺防衛、兩棲登陸、陸上防禦以及奪回機場、港口等控制權等，還納入網路、電子作戰與太空領域相關訓練。今年參演兵力約2000人，雖少於去年的3000人，但納入後備役部隊、菲國海岸防衛隊，與國家警察（PNP）。

廣告 廣告

自2023年起，菲軍將演訓重點轉向「外部防禦」，今年演訓以去年公布的「綜合群島防禦概念」為指導方針，並由10月底成軍的「戰略司令部」（Strategic Command）統籌規劃。菲國參謀總長布勞納在開幕式強調，「備戰才能守護和平，而團結則是最堅固的武器」，他也提到「戰略司令部」將成為未來戰時主要作戰指揮中樞，凸顯其重要性。

布勞納強調，此次聯演對強化自主防禦能力至關重要，直言「因為在戰爭的初期，我們必須先靠自己作戰」；並提出一旦戰爭爆發，菲國「必須至少撐過1個月」的目標，直到盟軍支援抵達。

值得一提的是，本次菲軍演訓課目之一將在南海中業島舉行，該島約有400位居民，而菲軍與相關專家都認為，該島將是衝突爆發的敵方「首波攻擊目標」。

菲國武裝部隊透過年度聯合演訓，強化防禦戰力。 （達志影像／歐新社資料照片）

菲參謀總長布勞納表示，菲國必須有在戰爭初期「獨撐1個月」的能力。（取自菲國武裝部隊網站）