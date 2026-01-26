菲渡輪載逾350人翻覆沉沒 已釀18死24失蹤
救生船緩緩靠近，菲律賓海岸防衛隊人員趕緊將差點落水的乘客，拉到救難艦上。菲律賓一艘載有332名乘客和27名船員，往返島嶼間的貨客兩用渡輪，啟程才幾個小時，在午夜時分，就在南部翻覆沉沒。
防衛隊人員趕往救援時，渡輪上的乘客都穿著救生衣，但有些人在海面上載浮戴沉，等待救援。到目前為止，救難人員已經救起300多人，找到至少18具遺體，但還有24人失蹤。
菲律賓海岸防衛隊司令加萬海上將表示，「搜救行動仍然持續中，但我可以說這艘渡輪沒有超載，它的最大載客量為350人，但實際乘客人數是332人，海岸防衛隊收到求救訊號後，立即採取救援行動。」
菲律賓海岸防衛隊與海軍派出偵察機、空軍黑鷹直升機，與民間的漁船協助搜救。當地官員表示，沉船當天的天氣良好，只是下層的甲板卻突然進水傾斜，疑似是技術故障才會導致沉沒，但真正的原因還在調查當中。
此外，印尼的西爪哇因為連日豪雨，釀成嚴重的土石流，將當地的村落掩埋，造成80人失蹤，數十人撤離家園，但搜救行動一度因為天氣惡劣而被迫暫停，直到隔天才恢復。
援救志工努格拉哈指出，「像這樣下雨，我們擔心會有更多土石流，我們希望儘快能有更多人加入，協助撤離行動。」
由於持續降雨造成重型機械無法進駐，拖慢搜救進度，救難人員只能徒手挖掘。當地軍方、警方也帶著搜救犬和無人機，希望儘快找出更多受害者。
菲律賓載逾350人渡輪沉沒 尋獲15遺體、316人獲救
菲律賓渡輪大火已31死 經查無台灣旅客
加州聖地牙哥疑走私船翻覆 至少8死7失蹤
