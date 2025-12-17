菲漁民揮刀畫面曝 中國海警：武裝漁民挑釁

中國大陸和菲律賓在南海又引爆衝突，大陸海警指控，多艘菲律賓漁船擅闖南海仙賓礁，而且大陸官媒《環球時報》加碼公布影像，表示菲方人員在陸方執法時，竟拿出長刀揮舞挑釁，懷疑根本是菲律賓軍方派出的「武裝漁民」。

大陸官媒《環球時報》公布南海衝突影像，表示菲律賓漁民在陸方執法時，竟拿出長刀揮舞挑釁。（圖／大陸環球時報）

中國海警船隻又和菲律賓漁船狹路相逢。12號，大陸官方公布最新畫面，指控菲律賓有多艘漁船擅闖南海仙賓礁海域。

中國海警指控，菲律賓漁船不僅不顧勸阻、持續在仙賓礁滯留，漁民甚至還拿長刀站在甲板上揮舞挑釁。結果當天下午5點，其中一艘菲律賓漁船故障，中國海警還派出小艇進行人道救援。大陸官媒《環球時報》引述專家說法，認為對方極可能是菲律賓軍方派出的武裝漁民。

菲律賓不甘示弱，海岸警衛隊發言人在社群平台公布菲方視角，表示中方人員故意割斷菲律賓漁船的錨繩，危害漁民生計。

另外，菲律賓也公布，上周末還有一起海上衝突，指控中國海上民兵偽裝成民用漁船，發射水砲攻擊菲律賓漁船。菲律賓海岸防衛隊發言人表示，漁民手無寸鐵，根本不可能對抗中方裝備精良的部隊。

大陸外交部發言人郭嘉昆表示，菲方人員甚至持刀威脅中方現場維權執法的海警，菲方行徑嚴重侵犯中方主權和權益。

中菲南海爭議越演越烈，美國國務院也來幫腔，譴責中國用水砲、切斷錨鍊的手段攻擊菲國漁民，破壞地區穩定。

