菲漁船在南海遭中國海警船水砲攻擊 至少3人傷

中國海警船在南海朝菲律賓船隻發射水砲驅離資料照片。路透社



菲律賓今日（12/13）指控中國公務船在南海仙賓暗沙攻擊菲律賓漁船，導致至少3人受傷、兩艘漁船嚴重受損。

菲律賓海岸防衛隊（PCG）今日表示，約20多艘菲律賓漁船昨日（12/12）在仙賓暗沙（Sabina Shoal，中國稱仙賓礁）附近被中國海警船發射水砲攻擊，造成3人受傷、兩艘漁船嚴重受損。過程中，一艘小型中國船隻切斷數艘菲國漁船的錨纜，危及船上漁民安全。

PCG在聲明中說：「菲律賓海岸防衛隊要求中國海警遵守國際認可的行事準則，將人命安全置於任何可能危及無辜漁民生命的執法主張。」

中國駐馬尼拉大使館尚未回應上述聲明。

但中國海警局在昨日發出的通告指出，多艘菲律賓船隻「打著捕魚旗號，不顧中國海警一再勸阻和警告，執意赴仙賓礁海域滋事挑釁」。中國海警發言人說，已對「菲方船隻依法依規採取喊話警告、外逼驅離等必要管控措施」。

PCG發言人塔里耶拉（Jay Tarriela）表示，中國海警局的聲明代表他們認了有不當行為。塔里耶拉說：「他們承認對尋常菲律賓漁民採取惡意舉動。」

PCG表示，菲律賓海岸防衛隊當時企圖靠近支援受傷漁民，也遭到中國船隻阻擋，直到今日上午才成功將受傷漁民送醫治療。

