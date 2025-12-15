菲禁台加工豬肉 陳駿季：基於防疫 明年重回非疫區再申請進入

菲律賓農業部對台灣發出禁令，表示因日前非洲豬瘟疫情，禁止進口我國豬肉及相關加工產品，菲國此舉讓外界質疑是否有政治考量。農業部長陳駿季今天(15日)表示，根據農業部掌握，菲國只是防疫考量，農業部明年2月會向世界動物衛生組織(WOAH)申請為非疫區，若審查通過，會再向菲國提出申請准入。

農業部於10月25日向世界動物衛生組織(WOAH)通報台中家豬疑似感染非洲豬瘟疫情，經過獸醫研究所檢測確認感染。菲律賓農業部在本月7日與8日因非洲豬瘟疫情，分別對西班牙與台灣發布禁令，範圍涵蓋活豬和豬肉製品。

廣告 廣告

根據WOAH的規定，爆發非洲豬瘟疫情的國家不能出口生鮮豬肉，但加工品不在禁止範圍內，目前包括日本和新加坡仍允許台灣加工豬肉進口，唯獨菲國全面禁止，讓立委質疑是否有政治考量。

農業部長陳駿季15日在立法院經濟委員會答復立委質詢時表示，菲國的作為純粹是基於防疫，沒有任何政治考量。明年在廚餘去化相關政策落實擬定後，我國就會在2月向世界動物衛生組織(WOAH)申請回到非疫區之列，屆時也會向菲律賓再申請准入。陳駿季說：『(原音)我們必須向WOAH在2月份提出申請。提出來以後，他們會做一些審查，那審查如果同意讓我們入非疫區的話，我們會立即再跟菲律賓去做申請。』

菲律賓於2023年初開放台灣生鮮豬肉進口，農業部這幾年也頻繁在菲律賓舉辦展售活動，讓菲律賓消費者可直接與台灣廠商面對面，進而更了解台灣的豬肉相關產品。在農業部輔導下，台灣外銷業者也多方嘗試適合菲律賓市場的商業模式，且展現初步成果。

根據農業部統計，開放第一年只進口約23公噸，但隔年大幅成長至430公噸，增加近18倍，今年(2025年)1至7月也達到408公噸，顯示台灣豬肉在菲國有高端市場需求。(編輯：許嘉芫)