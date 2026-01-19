菲籍情侶機車雙載遭大貨車追撞 頭部遭輾當場殞命

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

高雄市路竹區今（19）日發生一起死亡車禍，一對菲律賓籍情侶上班騎車途中遭後方大貨車追撞，兩人頭部被輾當場身亡，事故確切發生原因待查。

高雄市路竹區今日發生一起死亡車禍，一對菲律賓籍情侶上班騎車途中遭後方大貨車追撞皆身亡。（圖/高雄市湖內分局提供）

高雄市警察局湖內分局表示，此事件發生於上午9點，30歲菲律賓籍男子騎乘機車載32歲同為菲律賓籍的女友上班，在路竹區中山南路向南騎行，行經車道縮減路段時不明原因遭後方方姓男子所駕駛的大貨車追撞，2人倒地後頭部遭輾過當場身亡。

警方趕至現場時2人已明顯死亡，現場測得大貨車方姓駕駛酒測值為0，待警方調查後進一步釐清事故發生原因及責任歸屬。湖內分局呼籲，駕駛車輛應注意車前動態，避免行駛於大貨車視線死角，以保自身及他人安全。

