菲籍母子來臺旅遊 返國前一刻走散 捷警10分鐘內尋回7歲童 助母子順利趕上班機
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前一對菲律賓籍母子來臺旅遊，不慎於捷運臺北車站走散，母親焦急萬分向警方尋求協助，捷運警察隊第一分隊警員余奕龍獲報後迅速展開協尋，在10分鐘內順利尋獲走失幼童，協助母子團圓，順利趕上返國班機。
經了解，該對菲律賓籍母子來臺自由行，在最後一天前往桃園國際機場途中，行經臺北車站轉乘時，不慎與其7歲兒子走散，捷警巡經捷運臺北車站M6出口時，發現該名菲籍女性旅客神情慌張，主動上前關心提供協助，先安撫其慌張情緒，再詢問其子外貌、特徵及衣著，並立即通報各站協尋，不久即接獲無線電通知有一名符合特徵的外籍幼童在臺北車站另一處詢問處向站務人員求助，表示與家人失散；捷警立即陪同母親前往詢問處確認，幼童見到媽媽開心地衝上前緊緊擁抱，母親也終於放下心中大石，頻頻向捷警表達感謝，對警方迅速且熱心的協助留下深刻印象，後續由捷警陪同母子倆前往機場捷運乘車處，協助其順利踏上返國旅程。
捷運警察隊呼籲，民眾攜帶孩童搭乘捷運時，務必隨時留意孩童動向，以免因人潮眾多而不慎走散或發生危險；如不慎與家人失聯，可立即向捷運公司站務人員尋求協助，或撥打110報案電話，捷警接獲通報後將立即派員到場協尋，共同維護捷運旅運安全。
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