菲籍男狠殺同鄉女友「割內臟沖馬桶」 分屍毀證竟逃死判決理由曝光

桃園菲律賓籍移工馬克殘忍殺死女友還分屍，最高法院最終判處無期徒刑定讞。鏡新聞

發生在 2023 年、震驚社會的桃園菲律賓籍移工分屍案，今日（23日）經最高法院駁回上訴，全案定讞。被告馬克（VELASCO MARK DAVE）因感情糾紛狠心殺害同鄉女友，事後更殘忍分屍並企圖滅證，最高法院維持一、二審判決，依殺人、損壞屍體等罪，判處馬克無期徒刑，褫奪公權終身，並於刑滿後驅逐出境。

判決指出，菲律賓籍男子馬克與同為菲律賓籍的女友「蜜雀兒」在桃園市中壢區同居，兩人交往約兩年。2023 年間，馬克因懷疑女友另結新歡，兩人發生激烈口角。馬克在憤怒之下，竟持刀猛刺女友頸部、腹部數十刀，導致女友大量出血、傷重不治。

廣告 廣告

最令人震驚的是馬克隨後的毀屍手段。為了隱匿罪行，他竟將死者遺體拖至浴室，持切肉刀殘忍分屍，甚至將肝臟等臟器切碎，分批丟入馬桶沖掉；此外，他還將死者的肢體肢解，企圖藉此干擾警方辦案。隨後，馬克還取走死者的兩支手機及金融卡，意圖變賣。

本案一審由桃園地方法院國民法官法庭審理。當時國民法官審酌馬克僅因感情爭執，即採取如此極端殘暴的手段剝奪生命，嚴重破壞我國社會治安，且犯罪後分屍行徑令人髮指。雖然馬克在庭上坦承犯行，但因案情重大，國民法官法庭判處其無期徒刑，上訴二、三審後仍維持無期徒刑判決。

國民法官與法官認定，馬克殺害女友後分屍、切碎內臟沖入馬桶等行徑，手段極其殘酷，確實屬於《公民與政治權利國際公約》所稱「情節最重大之罪」。然而，馬克在偵審過程中始終坦承犯行，並對被害人家屬表達歉意，雖因賠償金額差距過大（家屬要求上千萬，被告僅能負擔數十萬）未能達成和解，但法院認為其尚有悔悟之心。

最高法院認為，原審判決在量刑上已充分考量其犯罪動機、殘忍手段及對受害者家屬造成的無法彌補的傷害，法律適用並無違誤。最終駁回馬克上訴，維持無期徒刑判決。馬克將在獄中服刑，並在刑期執行完畢或獲得赦免後，立即驅逐出境。



回到原文

更多鏡報報導

少年股神成長史！神秘大戶蕭漢森10歲看盤、撐過股災獲封「台灣最傳奇號子」

揪團和吳乃仁大嗑6萬日料 檢察官徐名駒下場曝...罰俸2月

國民法庭也可審理貪污案 可惡戶政員收千萬洩個資幫詐財列首案

從名醫到失蹤人口？女醫無奈曝家庭秘辛 「破億保單」金流曝光